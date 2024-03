Grande Fratello, Paolo dà un consiglio a Giuseppe sottovoce ma si sente tutto. Il video

La puntata del Grande Fratello andata in onda ieri 14 marzo ha scatenato diverse reazioni. In particolare un episodio: ovvero un vecchio video mandato in onda in cui Greta parlava con Letizia e definiva "agghiaccianti" alcune rivelazioni che le aveva fatto Vittorio. Non si è ben capito a cosa si riferisse, perché i concorrenti non si sono voluto sbilanciare. E in realtà neanche il conduttore Alfonso Signorini. Tutto questo sta aumentando il sospetto che si tratti di qualcosa di veramente privato e personale. Difficile capire al momento chi trarrà beneficio da questo episodio e chi, invece, no. C'è chi pensa - come Paolo Masella - che Giuseppe Garibaldi potrebbe addirittura sfruttare questa situazione a proprio favore. Glielo ha detto a bassa voce, ma sui social c'è chi lo ha fatto notare. E il video sta girando: ecco i dettagli.

Le parole di Paolo a Giuseppe (a bassa voce).

"Glielo ha detto in modo tale che ci guadagni. Che schifo che mi fanno questi due insieme", scrive a corredo del filmato il profilo Twitter (o X) @teamsoleilsorge, sempre informato sulle dinamiche del Grande Fratello. "Se io mi fossi trovato nella tua stessa situazione avrei aperto la guerra. Cioè, l'ho fatto lo stesso non stando al tuo posto. Pensa se fossi stato al posto tuo", ha detto Paolo ad alta voce. Poi, a bassisima voce, avrebbe aggiunto qualcosa del tipo: "Fuori di qua.. tutto di guadagnato. No? Se ci pensi..". Giuseppe non ha risposto.

Durissimi i commenti sotto al video. In tanti, infatti, non hanno affatto gradito queste parole di Paolo, sintomo di una stretegia effettivamente poco chiara. Certo, c'è da dire che l'audio non è molto chiaro ma se fosse tutto confermato, gli utenti non avrebbero tutti i torti. Come hanno commentato? "Non hanno ancora capito che usciti da lì non se li ca*a nessuno", "Ma che programma vorrebbe intervistare su un tema così ? Poi che pensa che avranno 1000 interviste fuori? Ne avranno solo una a Verissimo e stop…una volta finito finiranno nel dimenticatoio". Questo il tenore di commenti sotto al tweet.