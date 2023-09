Grande Fratello, scoppia il "pasta gate": tutti contro Vittorio Menozzi. Ecco cosa sta accadendo

Nel video in alto, Vittorio Menozzi

Dallo scontro per lo scolapasta al 'pasta gate' è un attimo. Chi ha sempre seguito il Grande Fratello, sicuramente si ricorderà dello scontro epico tra Valeria Marini ed Elenoire Casalegno per niente poco di meno che uno scolapasta. Bene, i più nostalgici saranno allora felici di scoprire che è appena scoppiato il 'pasta gate', proprio dentro la Casa di Cinecittà. Come riportato dal sito Isa&Chia, infatti, il caso si è sviluppato a partire da ieri 24 settembre e il protagonista (anzi forse sarebbe il caso di dire 'la vittima') è Vittorio Menozzi.



Tutto sarebbe nato dal fatto che, nel pomeriggio di ieri, Vittorio ha deciso di cucinarsi un piatto di pasta. Ma a quel punto sarebbe intervenuta Anita, dicendogli: "Ma che stai facendo? Quelle in cucina erano le penne per Alex, Massi e Claudio. Non ce n'erano altre". Un rimprovero che a qualcuno è sembrato indelicato. Non solo. Più tardi Massimiliano Varese ha affermato che la pasta fosse troppa e Anita è intervenuta nuovamente: "Quella che non mangi dalla ad Alex, basta che la dai a Vittorio". "No, non gliela date. Per principio. Bisogna anche darsi una regolata nella vita".



Sostanzialmente i concorrenti sostengono che Vittorio mangi troppo. Ma sarà davvero così? "Ne aveva già mangiati 5 piatti", ha assciurato un utente su Twitter. Tanti altri, invece, non hanno per niente apprezzato il comportamento die concorrenti e hanno commentato: "Vergognoso, Signorini riprendili", "Anita è veramente una brutta persona", "L'unica soluzione è quella di salvarlo con percentuali bulgare". Stasera, 25 settembre, infatti, si scoprirà quale sarà il primo eliminato della puntata. Lo sfogo di Vittorio Menozzi: "Cadono le maschere". In sauna insieme ad Arnold, Vittorio Menozzi si è lasciato andare ad un lungo sfogo: "Io mi sono già ambientati. Sono loro che stanno iniziando ad avere dei problemi (gli altri del gruppo, ndr). Giuseppe che era super giullare adesso lo hai visto com'è? Inizia ad avere giornate no. Spero che la gente capisca che sono fatto così, sono me stesso, ho il mio carattere e ci voglio lavorare. Guarda che anche di là stanno iniziando a cadere delle maschere". "Io ho avuto dei problemi prima, però.. diciamo che basta pochissimo per fa scoppiare qualcosa. Ci sono persone che è evidente che vanno d'accordo ma basta una stupidaggine", ha risposto Arnold. Allora Menozzi ha aggiunto: "È inutile che facciamo finta di essere una grande famiglia. Piuttosto me ne sto con te, sto veramente bene, possiamo veramente parlare. Invece in quel gruppone.. ed avere sempre l'ansia che se fai qualcosa". "Loro sono tranquilli ma è un filo", ha ribadito Arnold. Da chi è composto esattamente questo gruppo? E soprattutto: come reagiranno se (o quando) verranno a scoprire tutto questo? Probabilmente lo sapremo stasera, 25 settembre, durante la nuova puntata del GF, in diretta dalle 21:10 circa su Canale 5.