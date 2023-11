Perché stasera (23 novembre) non va in onda il Grande Fratello

Sono trascorsi due mesi in mezzo da quando è iniziato il Grande Fratello , l'edizione condotta da Alfonso Signorini e con Cesara Buonamici opinionista. L'inizio era stato spettacolare: 2.994.000 telespettatori, pari al 23,01% di share. La puntata successiva - del 15 settembre - era invece crollata al 16,12% di share. Le ultime puntate hanno segnato una ripresa (18-19% di share). Il tutto andando in onda due volte a settimana: il lunedì e il giovedì. Poi, la scorsa settimana, è accaduto qualcosa di strano.

Era stata annunciata, per mercoledì 15 novembre, una puntata del reality di Alfonso Signorini. Il motivo? Il ritorno di "Io Canto (generation)" con Gerry Scotti. Poi, invece, tutto annullato. Saltati sia Signorini che Scotti, al loro posto era arrivato un film: "Il Gladiatore". Cosa accade, allora, questa settimana?

Cosa va in onda stasera e quando ci sarà la puntata del GF

Lunedì scorso il GF è andato regolarmente in onda. Ma stasera no. I telespettatori di Canale 5, infatti, stasera potranno vedere Zelig, lo show comico condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Il GF, allora, passa al venerdì? Neanche. Domani andrà in onda Ciao Darwin, con Luca Laurenti e Paolo Bonolis. Per il ritorno del programma di Alfonso Signorini bisognerà attendere lunedì 27 novembre.

Lo aveva segnalato lo stesso presentatore nella precedente puntata. Poco prima delle nomination Signorini aveva detto: "Momento importante prima di salutarci: ora saprete chi andrà al televoto. Voi lo sapete che ci vediamo lunedì prossimo quindi avrete una lunga settimana tutta per voi". Infine, a conclusione della puntata, aveva aggiunto: "Va bene amici, grazie. Vi aspetto lunedì!". Chi verrà salvato tra Angelica, Rosy e Vittorio? Appuntamento a lunedì prossimo, dalle 21:10 circa su Canale 5.