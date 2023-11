Grande Fratello, Perla ammette: "Ecco da quanto non faccio l'amore". Mirko reagisce così

Oggi, 27 novembre, il Grande Fratello torna nelle case degli italiani, in prima serata. Il programma condotto da Alfonso Signorini (e con Cesara Buonamici opinionista) inevitabilmente affronterà anche il "triangolo" Mirko-Greta-Perla. Tanto se n'è parlato e tanto ancora ce n'è da parlare.

Anche perché, da quando Perla è entrata nella Casa, si è confrontata più di una volta con Mirko, dando vita ad alcuni dialoghi toccanti e sinceri. Non è un caso se la ragazza, spesso, si sia commossa. Infatti, nonostante una storia finita (sotto i riflettori) tra i due sembra esserci ancora qualcosa: c'è chi spera in un ritorno di fiamma e chi, invece, reputa che sia solamente un affetto, magari sincero, ma che non potrà mai mutare in qualcosa di più grande. Ad ogni modo, ultimamente non sono mancati neanche dei momenti più leggeri, come quello di cui si parlerà adesso. Cos'è accaduto?

Le parole di Perla

Tutto nasce da un filmato che sta circolando su TikTok e in cui Perla partecipa a un gioco con gli altri compagni. Devono dire delle verità, anche quelle più "scomode". Arriva il turno della ragazza, che legge la domanda sul bigliettino: "Qual è il periodo più lungo in cui sei stata senza fare l'amore?". "Adesso", risponde lei. Poi aggiunge: "Sono tre mesi". Fiordaliso la incalza: "Un mese? Quindici giorni? Quanti?". Tutti ridono e guardano Mirko.

Maddaloni ironizza e gli domanda: "Ti trovi?". Della serie: "I conti ti tornano?". "Rega, è stata fidanzata. Che c'entro io?", replica lui, mentre la ragazza ci tiene a precisare che è stata solo una frequentazione. Tutti scherzano e ridono, Mirko preferisce bere un sorso di acqua. "Facendo i conti, è stata insieme a Igor?", domanda un utente. Gli altri gli rispondono di sì. In tanti, invece, hanno notato che Vittorio e Perla si tenevano per mano, mentre Angelica era molto vicina a Mirko. Sta nascendo qualcosa di nuovo e particolare? Con tutta probabilità se ne parlerà stasera, in prima serata su Canale 5.