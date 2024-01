"Atteggiamenti da boss", "Ci sono dei testimoni": scontro in diretta tra Beatrice e Perla al Grande Fratello

In alto lo scontro tra Beatrice e Perla

È iniziata "col botto" la puntata del Grande Fratello in onda oggi 23 gennaio. Fin dall'esordio Signorini ha chiarito: "Adesso è spuntata una seconda queen, cioè Perla. Ormai si è stanca di stare all’angolo, subito si è posta in piede di guerra contro Beatrice. Ma attenzione perché vedo che Mirko è fuori dalla porta rossa, che sta aspettando di entrare per un faccia e faccia con Federico e Massimiliano. Ma poi soprattutto prima con Greta e poi con Perla. Cosa si diranno?".

Successivamente il presentatore le ha invitate ad andare nella stanza super-led: Va in onda un filmato di Perla, che si sfoga e se la prende soprattutto contro Beatrice. Poi, di nuovo in onda, Beatrice commenta: “Sono pietrificata, penso che non abbia bisogno di dire nient’altro. Gli spettatori hanno visto, possiamo finirla qui”. Perla non ci sta: “Visto che tu dici che penso sempre a me stessa, gli asciugamani puliti ti piacciono? Chi ha messo la lavatrice? Io spesso lavo i piatti. E Vittorio? Come mai i conti li fai come vuoi tu? Perché tu devi dire a me di lavare i piatti? Tutti facciamo per tutti, non ci sono regole precise”.

Beatrice ascolta in silenzio, poi chiede la parola: “Posso parlare? Mi sento sotto una mitragliatrice. Mi sono accorta che lei dà per scontato che gli altri siano al suo servizio. Lei effettivamente fa veramente poco e quel poco che fa, lo fa così come i ragazzini. Neanche si lava le cose della sua colazione. Per una lavatrice poi.. trova un bicchiere di vino e se lo prende, poi l’asciugamano, gli anelli. Stupidaggini, i problemi sono altri. Sta dentro al bagno, fuori dal bagno, poi esce per la sigaretta, la sauna. C’è il compleanno di Giuseppe e neanche lava i piatti”. Perla di nuovo: “Tu comandi tutti. Guarda Bea, ci sono dei testimoni”.

“Sei un’individualista, non ti viene spontaneo pensare alla comunità, lo dicono pure gli amici tuoi. Hai pulito il bagno con Greta? Hai fatto finta, dai”, dice Luzzi. Che poi aggiunge: “Ha detto su di me ‘la liquido’, ha portato qui dei modi da boss”. “La boss sei tu - insiste Perla -. Io non voglio fare la guerra. “Aiuto, fa paura”, ha infine concluso Beatrice. "Non ho mai parlato della tua intelligenza, io ho solo detto che pensi sempre a te stessa", le altre parole di Beatrice, quando ancora il conduttore deve riprendere la linea. "Chi ti ha messo le mani addosso? Prenderei lui (Giuseppe, ndr) per il collo.. una scena bruttissima", continua Perla contro Beatrice. Ma Signorini cambia discorso.