Al Grande Fratello va in onda un video inedito e Mirko s’infuria. Perla in lacrime

In alto un video con Perla protagonista (puntata 4 marzo)

Perla e Mirko sembrano ormai al capolinea. I due (ex?) fidanzati sono stati i protagonisti di un acceso scontro al Grande Fratello, nato da alcuni filmati (di cui si era già parlato qui).

Perla parla in codice: la spiegazione

“Due domande secche Perla", esordisce il conduttore. Che poi aggiunge: "Sembra che tu sia veramente tormentata, ma non si capisce se perché non sei sicura del tuo rapporto con Mirko oppure perché, sapendo che il pubblico tiene alla favola, questo ti rende insicura”. Perla spiega: “Mi sono sentita pressata perché, essendo dentro, già prendere una decisione di darsi una seconda possibilità con Mirko è stato tanto. Io penso che quello che noi proviamo si è visto. Se non si vede più? Credo che quei giorni in cui ci siamo rivisti sono stati pesanti. Io credo in qualsiasi cosa che ho fatto con lui. Io so quanto ho sofferto, quanto sono stata male sia dentro la Casa che fuori. Non voglio più soffrire”.

“Se non ci fosse nulla da nascondere perché si parla in codice? - le parole di Signorini -. Lo avete fatto tu, Sergio e Greta usando la metafora delle scarpe. Tradizionalmente nei reality, soprattutto a Temptation Island, viene usata la metafora delle scarpe. Questa metafora è tornata e noi un’idea ce la siamo fatta ma tu sicuramente la smentirai perché ti conosco bene. La scarpa vecchia, nel tuo discorso, sei tu. Quella nuova è Anita. Guardiamoci la clip”. E va in onda il filmato in cui lei, Sergio e Greta parlavano in codice.

Perla commenta: “Parlavamo di Sergio e Greta”. “Ti sei preparata questa risposta. Io lo so. Perché voi vi tradite. Sapendo che questo era un discorso molto delicato, ti sei preparata un discorsino. Guarda questo filmato”. Va in onda un altro video - inedito - in cui Perla schiacciava l’occhiolino a Greta. Perla spiega: “Sicuramente riferita su quella cosa, ma a me piace sapere quello che la persona pensa di me”. Signorini non ci gira tanto intorno: ”Perché ti interessa sapere cosa pensa Alessio di te?”. Perla si arrampica sugli specchi: “Perché, anche in amicizia, non mi sta bene che faccia le stesse cose con me e con gli altri”. Signorini gioisce: “Questa ragazza va apprezzata, perché messa alle strette dici la verità. Brava”.

La rabbia di Mirko

A quel punto Mirko entra in studio: “Sono contento che si ride ma per me non c’è niente da ridere. Ho visto tante clip e comportamenti. I miei dubbi oggi hanno conferma. Alle 2 di notte, senza microfono, si fanno certi discorsi? A me dispiace, sono molto deluso perché ha fatto capire molto di più di quello che lei crede”. Perla non ci sta: “Quali comportamenti?”. “Quelli che abbiamo visto. Se volevi togliermi dei dubbi così non lo hai fatto”, tuona Mirko. Pubblico in visibilio. “Anche io non ho tolto tutti i dubbi che ho nei tuoi confronti”, replica la ragazza. “Ma la nostra vita non è in pausa, quello che fai sono risposte. Io parlo di dubbi su questa situazione, e tu mi avevi rassicurato”, aggiunge lui.

“A me infatti non piace Alessio”, assicura lei. Mirko non ha dubbi: “Non ho altro da aggiungere. Non voglio essere il porto sicuro in attesa che qualcun altro ti dia una conferma”. Buonamici non è d'accordo: “Mirko aspetta, io credo che lei non abbia mentito e che dal suo punto di vista non ci siano contraddizioni. Capisco il tuo punto di vista ma non tirare conclusioni affrettate”. Perla sbotta a piangere e dice: “Il fatto che io posso solo aver trovato una persona che mi sproni.. A me Alessio piace come persona, è un rapporto d’amicizia. Le paure esistono”. Mirko non cambia idea: “Le sofferenze che hai avuto tu le ho avute anche io”. Come andrà a finire?