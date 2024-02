Grande Fratello, Perla incontra Mirko: “Oddio, un uccello”. Il siparietto

In alto il video dell'incontro tra Mirko e Perla al GF

Al Grande Fratello, durante la puntata di oggi 5 febbraio, c'è anche un incontro molto atteso: quello tra Perla e Mirko. Prima, però, Perla replica a Beatrice, che l’aveva attaccata dicendo che non era seria e pensava solo alla carriera. “Io semplicemente parlavo di stare bene con me stessa, come tutte le donne dovrebbero fare. Per me vuol dire indipendenza”, replica Perla. “Io ho fatto un po’ di ricerche e ho trovato una cosa interessante”, dice il conduttore. In onda un filmato di Temptation Island in cui lei diceva: “Non voglio fare famiglia, ho 25 anni e voglio realizzarmi. Il problema mio è per me, io non voglio pregare nessuno. Io devo svegliarmi la mattina e sentirmi qualcuno. Non dico di portare più soldi di lui a casa, ma stare bene con me stessa. Che figli faccio? Non posso pensare ai figli. Non ho neanche mia madre e mio padre che possono starmi così dietro per darmi una mano”. Si torna nella Casa di Cinecittà: “Mi mancava tutto. Ero sempre giù, mi sentivo spesso abbandonata. Tutto questo deriva dal fatto che sono andata via di casa a 21 anni, senza realizzarmi. Il mio discorso è che io voglio stare bene con me stessa, altrimenti non puoi stare bene con un’altra persona, anche se la ami follemente”.

"C'è un uccello?", domanda il conduttore Alfonso Signorini

Ecco che entra Mirko. “Ho visto la clip. Parliamo di cose ormai passate, Perla è maturata tanto e questo è sotto gli occhi di tutti”. “Oddio un uccello”, l'esernazione improvvisa di Perla, che guarda verso l'alto. “C’è un uccello?”, domanda Signorini. “Doveva succedere proprio mentre ci sono io?”, chiede Mirko. Poi si va avanti: “Questo è l’unico modo che ho per capire cosa hai dentro, perché non sto nella Casa. A me quello che importa è noi due, quello che sta in Casa è la Casa. Però è anche giusto portare l’attenzione su noi due. Non cerco risposte, io sto fuori però sta passando tanto tempo. Sono passati due mesi da quando non sto più in Casa ed è giusto che anche io capisca il tuo stato d’animo e a far capire quello che ho dentro. Voglio fare il punto della situazione, capire questa nuova Perla cosa ha”.

Entrambi sorridono. Perla replica: “È complicato spiegarlo. Io prima di entrare qui dentro ho avuto un percorso diverso, imponendomi di stare almeno un mese e mezzo da sola. Quindi a oggi, non so come spiegartelo, è una situazione dove io sono rimasta molto male. Sai benissimo che determinate cose non vado oltre perché non faccio più l’errore che ho fatto ieri”. “Perla, scusa se t’interrompo. Mi intrometto per darvi una mano: lui dice che sei una donna diversa rispetto a prima, è chiaro che mentre lui ha vissuto nella Casa eravate anche presi dalle dinamiche della Casa. Poi è uscito e ha avuto modo di riflettere. Ora si chiede: ‘Adesso che è cambiata, cosa penserà di me lei?’. Vuole capire”.

Il regalo di Perla a Mirko

“Mi rendo conto che quella che doveva cambiare ero io – afferma Perla -. A oggi sto capendo la persona che sono, sto cercando di mettermi in gioco. Ho delle persone meravigliose in Casa che mi fanno capire veramente tanto. Se c’è posto per lui? Se dovessi basarmi su quello che sento io ti dico di sì, però ovviamente c’è una paura nell’affrontare il dopo, nel metabolizzare tante cose e capire se io ci riesco. Non posso permettermi di ripetere errori. Però vorrei sapere anche lui..”. “Il discorso è questo: passano i mesi, per me stare fuori non è facile. Come non è facile gestire questa situazione, interagire con lei solo 10 minuti”, dice Mirko. “Questo l’ho preso per te”, conclude lei e poi gli regala un bracciale. Lunghi abbracci. Il pubblico impazzisce.