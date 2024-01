GF, Perla e Mirko si rivedono ma qualcosa non va. Signorini: "Che ci frega, che cavolo". Il video

In alto il video dell'incontro tra Perla e Mirko

Grandi emozioni al Grande Fratello, durante la puntata in onda stasera 23 gennaio. Dopo un inizio burrascoso - con Perla e Beatrice protagoniste - arriva il momento più sentimentale. Nella Casa, infatti, c'è Mirko Brunetti, pronto a incontrare le sue due ex fidanzate: Greta e Perla.

L'incontro con Greta

Dapprima incontra Greta. Mirko: "Ho sentito quello che avete detto. In parte è bello il rapporto che avete creato, è un bel messaggio. Non mi piace quando mi psicoanalizzate, sono successe tante cose. Ma anche perché poi non so se vi fa benissimo affrontare sempre questi discorsi”. Signorini interviene: “Ho chiamato Greta perché mi interessa vedere come Greta è cambiata”. La ragazza commenta: “Sto lavorando su me stessa, sui lavori che ho internamente. Io sono entrata a Temptation Island in un periodo della mia vita difficile. Ho trovato una persona sconosciuta che ha saputo prendermi e capirmi. Mi sono lasciata andare, è come se indirettamente gli avessi chiesto aiuto. Piano piano abbiamo creato un rapporto d’amicizia che di amore”. “Noi abbiamo affrettato molto i tempi e le parole che ci siamo detti. Scusate..", dice Mirko. Ma la voce si spezza. “È l’emozione?”, chiede il conduttore. “No, è la saliva", risponde Mirko.

Che poi aggiunge: "Abbiamo sbagliato la forma, ce ne siamo accorti. Mi dispiace quando Greta sminuisce, magari per farsi accettare. Io so quello che ha sofferto dentro il programma. Non dobbiamo dare etichette”. “La sostanza c’era – dice Greta -. A me quel periodo potevi raccogliermi col cucchiaino, lui si è preso tante responsabilità. È stato un grande uomo, a oggi lo riconosco. Non rinnego nulla. Secondo me Perla e Mirko si amano ancora..”. Mirko afferma: “Greta è innamorata dell’amore”. Greta di nuovo: “Vedo come si guardano, come si parlano. Con gli occhi esterni, per me c’è tanto amore tra di loro. Magari è una speranza voglio bene”. “Potrebbero capire tanto l’una dall’altra", dice Mirko. Il conduttore ironizza: “Potrebbero mettersi insieme loro sue, sarebbero favolose”.

Mirko e Perla, la battuta "hot"

Poi Mirko incontra Perla. Subito un grande abbraccio.“Stai tranquilla, sei questa e sei anche quello che sei stata – dice Mirko -. Io con gli aerei non c’entro niente”. Signorini non ci sta: “Non posso aver impiegato dieci giorni per farvi incontrare e tu dici che non c’entri nulla con gli aerei, ci sono altre priorità. E che cavolo”. Ancora abbracci tra i due.

Signorini afferma: “Dopo un mese e mezzo che non ti vede, ti dice degli aerei. Ma che ci frega, parlate di voi. Smollatevi un po’, sembrate due stoccafissi”. Mirko dice: “Così, davanti alle telecamere..” e il pubblico è in delirio. “Se non ci fossero le telecamere cosa faresti?”, domanda Perla. Signorini commenta: “Guardi Perla con un certo interesse, è ancora una bella ragazza eh”. “Sì, a me con i capelli ricci piace ancora di più”, commenta Mirko. Che poi aggiunge: “L’amore non è mai finito. Poi stare insieme è un altro discorso”. E arriva la battuta "hot": “In suite? Ma no, però un paio d’ore.. mi rilasso un poco”, dice Perla. Che imbarazzo. Infine devono salutasi ma lei piange. Il pubblico chiede un bacio. Ne arrivano tanti, ma sulla guancia e sul collo. Niente da fare, i fan rimarranno delusi.