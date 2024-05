Mirko e Perla ripropongono una scena di Mare Fuori: "Disagio", "Imbarazzante". Il video

"Disagio", "Imbarazzante", sono questi alcuni dei commenti sotto al filmato - riproposto su Twitter (o X) da Fran Altomare - in cui Perla Vatiero e Mirko Brunetti ripropongono una scenetta di Mare Fuori. Un siparietto rapido, che per qualcunio potrebbe anche essere divertente. Ma evidentemente non per il feroce popolo del web.

Come riportato da Gossip e TV, il 19 maggio scorso è stata organizzata per Perla - vincitrice del Grande Fratello 2024 - una festa di bentornata nel suo paese d'origine, Angri (comune in provincia di Salerno). Un palco tutto per lei (e il fidanzato Mirko) e una grande accoglienza da parte dei fan. Insieme a loro, presenti anche altri ex gieffini: Marco Maddaloni, Letizia Petris, Paolo Masella, Angelica Beraldi e Vittorio Menozzi.

Il siparietto di Perla

A un certo punto, Perla ha imitato Rosa Ricci, il noto personaggio di Mare Fuori, interpretato da Maria Esposito. Insieme a Mirko (che interpretava Carmine Di Salvo), hanno riproposto la scena in cui Rosa dice: "Io So Rosa Ricci e tu chi ca** sì pe m ric'r chell ca ij aggia fa?". Ma il rilsutato, a detti di molti, è stato disastroso.

I commenti (qualcuno anche positivo) e il video

"Da oggi ho un nuovo video da mostrare a chi mi chiederà una definizione di secondhand embarassment", scrive Fran Altomare a corredo del video dei Perletti. "Entrambi 27 anni e messi così", scrive un utente. Oppure altri ciommenti: "Ma questi due sono da Oscar di Hollywood", "Imbarazzante", "Le nuove comiche", "Vomito".

Ma c'è anche chi la difende: "Lo hai capito vero che era una festa e stavano scherzando e giocando?", "Mamma mia, era un siparietto ad una festa! Che ossessione", "Era un gioco, se questi sono i problemi della vita..".