GF, la confessione di Mirko e Perla: "Ne avevamo bisogno". Poi lui parla di Greta

È trascorso veramente pochissimo da quando Perla è entrata nella Casa più spiata d'Italia e già, com'era prevedibile, l'ingresso ha fatto molto chiacchierare. Mirko non se lo aspettava e, inevitabilmente, Perla non gli è affatto indifferente. Fin dal primo giorno, infatti, i due hanno iniziato a trascorere del tempo insieme. Dal risveglio "particolare" fino a momenti più personali e di confronto. Ecco tutto quello che c'è da sapere su loro due (e non solo).

Il confronto tra Mirko e Perla

Era ovvio che, ritrovandosi sotto lo stesso tetto, Mirko e Perla prima o poi avrebbero avuto un confronto. È accaduto, infatti, proprio di recente. I due gieffini si sono ritrovati in giardino a parlare della propria storia. Cosa si sono detti? "A prescindere da quel fatto, trovare o non trovare una persona, ognuno doveva tornare a casa singolarmente perché era giusto così. Ad oggi ne traggo solo positività", ha ammesso lei.

"Io, quando lunedì ho avuto quella reazione e ne sono contentissimo, perché ripeto sono lacrime che racchiudono tante cose - ha detto lui -. È perché la cosa che mi ha fatto stare più male era il fatto che, per quello che siamo stati e abbiamo provato in una convivenza di quattro anni all'età nostra, non abbiamo portato rispetto a quello. Il problema è stato il fatto che tu vedevi in me il problema dei problemi e io viceversa".

Poi, come riportato da Libero, Mirko ha aggiunto: "Una relazione può finire ma non deve mai mancare il rispetto, il confronto di lunedì scorso è stato il pezzo mancante della nostra chiusura, ne avevamo bisogno". "Una persona non ti deve completare, perché già lo sei da sola, (dev'essere, ndr) una cosa in più", ha aggiunto Mirko mentre Perla stava parlando del fatto che i due non erano un valore aggiunto l'uno nei confronti dell'altro.

Mirko parla di Greta

Solo qualche giorno fa, Mirko si è confrontato con Angelca parlando di Greta. Il ragazzo ha affermato di essere confuso e ha detto: "Noi all’inizio nel programma (Temptation Island, ndr) abbiamo sentito una cosa forte. È stata veramente forte, non riesco a spiegarlo - ha raccontato Mirko -. Poi a un certo punto passando il tempo, determinate situazioni, anche lo sbaglio mio, hanno portato il rapporto di tanto indietro. Quindi io non.. Quello che io avevo detto che avevamo provato non rispecchia più quelli che siamo. Adesso la cosa non rispecchia più l’inizio. Si è persa completamente la complicità”.

In seguito ha aggiunto: "Anche stando dentro casa, le piccolezze, i discorsi che fai. All’inizio cresceva il rapporto e poi è crollato di botto. Succede che uno discute, ma non così. Dall’essere al top al trovarsi all’opposto in un giorno mi ha mandato in tilt, quindi sono entrato in confusione". Infine ha concluso: "Quello ha iniziato a farmi venire i dubbi. Però sono contento per come ho reagito qui dentro. Non mi ha minimamente influenzato il percorso. Adesso cambia tutto e va bene, me lo prendo così com'è”. "Non è detto", ha affermato Angelica. Cosa ne penseranno gli altri? Soprattutto: cosa ne penseranno Perla e Greta? Con tutta probabilità se ne parlerà stasera, 20 novembre, durante la diretta su Canale 5.