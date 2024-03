Grande Fratello, il gesto di Perla sul letto. Interviene un'autrice: "Basta"

Gossip, pettegolezzi e indiscrezioni circondando Perla Vatiero dopo le sue parole (in codice) pronunciate di recente. A raccontarlo, tra gli altri, è Novella2000, La rivista di gossip ha spiegato che la scorsa notte Perla si trovava a letto insieme a Sergio e Greta. Pare che a un certo punto il ragazzo abbia fatto alcune affermazioni e che Perla gli abbia risposto in modo ambiguo. Ecco i dettagli di ciò che è accaduto nella Casa del Grande Fratello.

Le parole in codice di Perla

Perla, infatti, ha chiesto a Sergio cosa si fosse detto con un altro concorrente (probabilmente Alessio, per cui pare evidente che Perla abbia 'un debole). Quindi Perla ha cominciato a fare alcune affermazioni particolari, parlando di "scarpe". Quelle vecchie, quelle nuove. Cosa ha detto? Ecco le sue parole: "Ci sono le vecchie scarpe e le altre. Quelle da prova vedo che sono molto interessanti e molto coinvolgenti, a volerle.. uno può desiderarle. Però per quanto riguarda l’altro paio di scarpe, quella situazione ti va stretta. Se devo aspettare che le vecchie scarpe si allarghino? No, perché.. a te comunque ti interessa e stai male se le altre scarpe se ne andassero".

E ancora: "Magari tu vuoi tanto la Nike, e poi scompare e non è più la Nike che volevi tu come all’inizio, non è bello. Uno non può sapere come andrà. Non è che uno compra subito la Fila al posto delle Nike, perché al momento costano troppo. [..] Sergio ti posso chiedere una cosa? Prima che eravate a mangiare, che vi siete detti? Devo aspettare per paura che mi facciano male i piedi nelle nuove scarpe? Ok. Comunque di che parlavate prima? Ah con lui non avete parlato ‘di scarpe’ prima che eravate insieme?”.

L'intervento dell'autrice del Grande Fratello. Il video

Quando Greta aveva iniziato a rispondere con ironia - parlando sempre in codice - è intervenuta un'autrice del programma, che ha detto: "Ragazzi, basta parlare in codice". Il video ha cominciato a giare sui social e, chissà, se ne potrebbe parlare anche in puntata. Ma soprattutto: cosa ne penserà Mirko di tutto questo? Ah, a saperlo.