Grande Fratello, la confessione di Perla sulla notte con Mirko in tugurio: "Non solo un limone"

Della serie "la riservatezza", pare che Perla Vatiero di recente si sia lasciata andare a una rivelazione "piccante" sul fidanzato (ex?) Mirko Brunetti. Per chi non lo ricordasse, infatti, Perla è una delle concorrenti del Grande Fratello, e anche Mirko lo è stato. I due - che hanno convissuto per 5 anni e poi si sono lasciati a Temptation Island - si sono ritrovati sotto lo stesso tetto per alcune settimane. Proprio lì, proprio a Cinecittà.

Nel loft di Cinecittà hanno avuto la possiblità di stare diverso tempo insieme, nel tugurio. Non si sa bene cosa sia accaduto anche se, durante una puntata, Brunetti aveva detto: "Certe cose le faremo fuori da qui. Nel momento che ci siamo incontrati contava l’emozione. I quelle situazioni l’importante è quante farfalle hai nello stomaco e non quanta lingua metti. Poi noi il limone ce lo siamo già dati di notte sotto le coperte".

La confessione "hot" di Perla

Non finisce qui. Come riporato da Biccy, infatti, di recente Perla stava parlando con Anita Olivieri. Confrontadosi su Alessio, e rassicurando l'amica di vederlo solo con un amico, Perla ha assicurato di pensare solo a Mirko. Poi ha anche confessato cos'è accaduto con lui una notte in tugurio: "Io non è che mi devo giustificare se me lo sono limonato sotto le coperte. Che non è che me lo sono limonato solo una sera. Cioè, ci sono stata..". Cosa intendeva dire Perla precisamente?

Ad ogni modo la situazione Mirko sembra tutt'altro che chiara e serena. Sebbene lei abbiamo ripetuto nuovamente di avere occhi solo per lui, gli atteggiamenti della ragazza con alcuni coinquilini sembrano discutibili. In particolare con Alessio, non si è ben capito che tipo di rapporti ci sia. Non tanto da parte di lui (che ormai ha iniziato a conoscere Anita) ma quanto di lei. eppure lei si dice sempre legata a Mirko, ma si guarda bene dal dichiararsi fidanzata.