Grande Fratello, Perla confessa: "Siamo stati insieme la notte prima del programma"

Ne è passata di acqua sotto i ponti da quando Perla e Mirko si sono lasciati. Eppure, a distanza di mesi, si continua a parlare di loro. La ragazza, in particolar modo, sembra ancora legata al suo ex fidanzato. Lo si è visto chiaramente dal loro recente incontro in Casa e, in realtà, si intuisce facilmente già solo dal fatto che lei contintui a rivelare nuovi fatti inediti che li riguardano. Come uno, molto initimo, che Perla ha raccontato agli altri compagni del Grande Fratello e che è stato riportato dal sito Biccy.

La rivelazione "hot" di Perla

Perla, parlando della propria esperienza al GF, ha detto: "Pensate da cosa arrivavo. Non vedevo Mirko da cinque mesi. Il giorno prima di entrare a Temptation Island, la notte prima, siamo stati insieme". Quindi ha chiarto: "Sì, in quel senso". In seguito ha continuato: "Poi siamo entrati nel programma, ci siamo lasciati e non ci siamo più visti per mesi e poi ci siamo riabbracciati qui dentro. Non è stata una cosa normale e credo si capisca. Avete capito voi mentalmente io cosa ho dovuto affrontare? Io che penso che l’ultima volta da sola con lui siamo stati insieme e poi lo rivedo in una casa con mille telecamere".

Infine ha concluso: "Se tornasse lui qui dentro una settimana? E che fa? Se lo voglio qui? Mi mettete in difficoltà. Non che cambio io, io sono io. All’inizio non ero come adesso? È il mio modo di essere, io sono diesel. Io sono subentrata in un contesto già formato.. me lo dice sempre anche lui, che sono una che parte piano". Il riferimento, quasi sicuramente, è all'atteggiamento di Perla nella Casa.

Se all'inizio era sembrata sì decisa ma anche molto accondiscentente e prudente, negli ultimi giorni sembra cambiata totalmente. Si espone, sia durante la settimana che in puntata, fa affermazioni forti, anche divisive. In particolare negli ultimi settimane si sono creati degli attriti con Beatrice. Non certo una qualunque, bensì la concorrente che, più di tutti, ha creato dinamiche in Casa e che è anche molto amata dal pubblico. Proprio di questo, riportano le anticipazioni rivelate dalla stessa Mediaset, si dovrebbe tornare a parlare stasera. Appuntamento, dunque, su Canale Cinque dalle 21:30 circa.