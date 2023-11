Gf, Perla svela di essere uscita con un vip: chi è

Mentre in Casa, ma anche fuori, tutti si chiedono se tornerà o no insieme a Mirko, Perla fa una rivelazione bomba a Letizia Petris. La 25enne racconta di aver frequentato un personaggio famoso e svela la sua identità.

È il modello Luca Vetrone, che ha partecipato all'ultima edizione dell'Isola dei Famosi classificandosi al secondo posto. Lei lo aveva ammirato fin da subito, ma quando si sono conosciuti - la scorsa estate - le cose non sono andate come si aspettava: "Ci siamo visti in comitiva, in amicizia, senza che sia mai successo niente. Ci siamo sentiti fra amici. Ma sono quelle conoscenze che possono anche finire. Sicuramente è un bel ragazzo, a me è sempre piaciuto esteticamente. Si può dire che è il mio propotipo, ci scherzavo anche con Mirko". Nonostante fossero entrambi single, tra loro non è mai successo niente: "Fondamentalmente non riuscivo né a sbloccarmi né a lasciarmi andare - ha spiegato ancora Perla - Momento sbagliatissimo. Avevo appena finito una relazione, non ero spensierata. Non sono quel tipo di persona, se mi sento con una persona è perché la voglio frequentare realmente, ma mi sono resa conto che non era il momento".

Davanti all'amica che le faceva notare come poteva divertirsi e vivere anche solo un'avventura, ha ribadito: "Nonostante io abbia 25 anni e uno mi possa dire 'esci e divertiti', se vedo un ragazzo è perché voglio frequentarlo. Non sono una che esce e si diverte".