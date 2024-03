Gf, Perla Vatiero a rischio squalifica: cos'è successo

Perla Vatiero rischia la squalifica. Venerdì 15 marzo il Grande Fratello ha organizzato una festa per le concorrenti. Nella suite, dopo un brindisi, sono arrivati dei ballerini cubani che le hanno fatte ballare e divertire. Parlando della serata con Alessio Falsone, Vatiero ha commesso uno scivolone che non potrà passare inosservato. "Ieri c'erano i ne***", questo ha detto per poi prontamente correggersi: "Cioè, c'erano i ragazzi di là". Una frase che ha già fatto il giro dei social e che è destinata a diventare un caso, proprio come successe nel 2020 con Fausto Leali.

Leali disse a Enock Barwuah: "Nero è il colore, ne*** è la razza". Aveva poi sottolineato che una delle sue canzoni più note è "Angeli Negri". Barwuah, dunque, aveva spiegato: "Da casa ci guardano, non deve passare questa cosa. Ho capito cosa vuoi dire ma è una parola che non deve essere detta. La gente potrebbe pensare che sia normale dirlo, non è normale dirlo perché a me per strada se mi dicono quella cosa lì…". Il GF decise di squalificare leali, chissà cosa deciderà la produzione nei confronti di Vatiero: lo scopriremo questa sera, 18 marzo, nella nuova diretta con Alfonso Signorini.