Perla Vatiero mette in mezzo gli avvocati: "Aberranti dichiarazioni". Scoppia il "caso"

Da quando è terminato il Grande Fratello 2023/2024, Perla Vatiero sta facendo parlare di sé. In particolare è finita nel mirino di una polemica che, dopo il Pandoro Gate, rischia di diventare un "caso". Cos'è accaduto di preciso? Tutto è nato dalle sponsorizzazioni di alcuni prodotti, dopo la vittoria del reality. A far discutere non solo il modo poco empatico e accattivanete di fare pubblicità ma anche, anzi soprattutto, il presunto modo scorretto di farla.

Già Gabriele Parpiglia, giornalista e autore tv, di recente aveva mostrato le proprie perplessità al presidente del Codacons: "Non tutti hanno imparato la lezione dopo il caso di Chiara Ferragni. Vi do un consiglio: di andare a dare un’occhiata alle stories di tale Perla Vatiero, che ha vinto il Grande Fratello, ha palesemente nascosto l’ADV in tutte le sue storie". "Secondo me non è giusto che una persona di rilievo come la Ferragni debba rispondere e questi facciano finta di niente. [..] Perla pubblicizzava tra l’altro i ‘fuffa guru’, quelli che fanno la scommesse, quindi non proprio il massimo. Onestamente un occhio io lo darei", le parole di Parpiglia. Adesso, ci sono delle novità.

Le nuove indiscrezioni

La situazione si è complicata da quando Alessandro Rosica (@investigatoresocial, 1.7 milioni di follower su Instagram) ha cercato di fare chiarezza ed è stato letteralmente insultato dal manager (o presunto tale) di Perla Vatiero, che ha pesantemente offeso Rosica. Quindi ieri - lunedì 20 maggio - Rosica ha pubblicato gli screen di alcune conversazioni con il manager di Perla, che lo insultava pesantemente.

L'Investigatore Social ha scritto quindi: "Alessandro Piscopo. Ho citato perla poiché è una delle poche ad essere rimasta in questa finta agenzia, la duasukses di Alessandro Piscopo, con sede all’estero ed intestata a delle teste di legno. Un manager che risponde così solo perché ho rifiutato la sua agenzia e il suo operato, ma soprattutto perché ho svelato le magagne che fa da anni, ovvero far sponsorizzare truffe ai suoi talent e truffare spesso e volentieri influencer e sponsor. Ci sono veramente tanti testimoni, tra cui tanti talent scappati da questo soggetto". E ancora: "Tra cui Chiara Geme e l’ex Davide Donadei, Deianira marzano e chi più ne ha più ne metta. Secondo voi è davvero giusto che Perla non si dissoci da questo tizio pericoloso e fuori di testa?!? Anche la sua ex è scappata, ha sempre detto che è un buon a nulla, non è buono nemmeno a fare un figlio. P.s l’ho appena denunciato".

Le parole durissime di Perla Vatiero

A stretto giro è arrivato è uno sfogo di Perla Vatiero, di cui ancora non sono noti i destinatari. "Nella totale trasparenza mia e della mia famiglia vorrei potervi mostrare ogni cosa ma non posso, per ovvi motivi di privacy e per i tanti interpreti che metterei in un'esposizione non dovuta. Detto ciò sono stata davvero allibita dalla aberranti parole e dalle affermazioni, totalmente infondate e senza nessuna prova, pronunciate da talepersonaggio. Mai ho sentito il bisogno di replicare alle chiare menzogne pronunciate da lui, proprio perché ai miei occhi vuote e prive di ogni fondamento".

"Detto ciò aver tirato in ballo mia sorella che tutto è tranne che abituata a queste schifezze - le parole di Vatiero sui social - non è stata una scelta saggia. Questa è la prima e l'ultima volta che mi dilungerò su questo argomento; essendo questa vera e propria diffamazione, i miei avvocati sono già a lavoro e saranno loro a mettere in chiaro, in ogni sede richeista, la situazione". Infine Perla ha concluso: "L'ultima cosa che ci tengo a precisare perché importante, è che mi dissocio da tutti gli avvenimenti odierni e dei modi e dei termini che sono stati utilizzati di cui non sono direttamente resoponsabile". A chi si riferiva di preciso