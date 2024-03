Grande Fratello, "Facciamo l'amore". La proposta 'hot' di Letizia a una concorrente

Una frase detta forse pensando di non essere ascoltata. Una battuta scherzosa o una proposta 'hot'?. Si tratta di Letizia Petris, tra le concorrenti del Grande Fratello, per l'edizione condotto da Alfonso Signorini e che lunedì prossimo si concluderà. La ragazza ha trovato l'amore nella Casa di Cinecittà (è innamoratissima di Paolo Masella). Un fatto impensaibile, come detto delle volte anche da lei, che l'ha sorpresa in particolar modo. Se solo si pensa che, nei primi mesi, si parlava di Letizia e dell'amore sono in relazione alla ex fidanzata, con cui ha avuto un rapporto piuttosto burrascoso. Con Paolo, invece, ha trovato il sorriso. Ma tornnando alla notizia di oggi. Cosa ha detto Letizia e soprattutto a chi?

La frase di Letizia

Stando a quanto riportatao da Libero, infatti, lunedì sera mentre i concorrenti del GF stavano festeggiando per la competizione musicale, Letizia ha detto a Perla: "Facciamo l’amore io e te quando loro vanno in suite". Queste le sue parole, dette probabilmente pensando di non essere ascoltata, ma logicamente intercettate. Il tutto è arrivato a poca disanza dal bacio che le due si erano scambiate nel giardino della Casa.

Con la complicità degli altri - tra cui lo stesso Paolo - Letizia e Perla si sono scambiate un lungo bacio. Quel gesto affettuoso ha fatto parlare anche sul web, c'è chi ritiene che ci sia stata più passione tra Letizia e Perla in quel bacio che in tutti questi mesi tra Letizia e Paolo.

Il gesto di Paolo per Letizia

Intanto Paolo (che è stato eliminato dal gioco) ha inviato un saluto affettuoso a Letizia. La ragazza è subito corsa in giardino, lì avrebbe sentito il ragazzo che le diceva a gran voce delle parole di sostegno e amore. "Sei grande Paolo, sei grande", ha commentato Alessio. Massimiliano invece: "Letizia, tu devi andare in finale anche per Paoletto". "Secondo me era con la moto - ha detto lei -. Sentivo sgasare. Mi manchi anche se sono passate solo 24 ore". Poi è scoppiata a piangere.