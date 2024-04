Quanto ha guadagnato Perla con il Grande Fratello: la cifra importante

Poco più di una settimana fa, Perla Vatiero veniva incoronata come vincitrice del Grande Fratello 2023/2024. Anche un po' inaspettatamente, visto che fino all'ultimo sembrava che avrebbe vinto Beatrice Luzzi. Invece la donna 27enne ha avuto la meglio sull'attrice di Vivere, complice la storia d'amore con Mirko Brunetti, che ha fatto innamorare i fan. Insomma, nella Casa Perla avrebbe ritrovato l'amore (con il "suo" Mirko). Ma non solo. Anche una cospicua somma di denaro. Quanto di preciso? A farle i conti in tasca ci ha pensato Il Messaggero.

Quanto ha guadagnato Perla Vatiero

Forse non tutti sanno che i concorrenti dei reality firmano un contratto in cui è specificato un cachet. Dunque non tutti guadagnano la stessa somma. Ciò si rende ancora più evidente quando si tratta di edizioni mix, ovvero vip e non vip. Va da sé che il concorrente già noto al pubblicoi, con magari una carriera alle spalle richiederà uno sforzo economico da parte del programma maggior rispetto a un perfetto sconosciuto. Solitamente il cachet varia e anche di molto. Nel caso di Perla, pare che la ragazza abbia guadagnato circa 5.000 euro a settimana. Di conseguenza, solo per il gettone di presenza, Perla ha guadagnato circa 90.000 euro.

A questi si aggiunge il montepremi di 100.000 euro. Ma attenzione: la metà va donata in beneficenza, così come da contratto. Di conseguenza Perla ha guadagnato in totale 140.000 euro. Netti o lordi? Questo non si è capito chiaramente. A ogni modo si tratta di un bel compenso che può portare a casa. Oltre alla grande visibilità che un programma come il GF può dare a chi partecipa e, ancora di più a chi lo vince. Certo, viene difficile pensare che Perla possa avere chissà quale futuro in televisione, visto che non ha chissà quale talento. Ma chissà, potrebbe mettersi a studiare e coronare un sogno nel mondo dello spettacolo (sempre che questo rientri nei suoi desideri).

Il ritorno di Perla alla routine

Intanto oggi Perla ha confessato ai fan di aver ripreso la macchina proprio oggi, 2 aprile, dopo diversi mesi di stop: "Sto riprendendo i ritmi. Voi come state? Oggi dopo 5 mesi e mezzo riprendo la macchina. Ho un po' d'ansia perché comunque non so se la so ancora portare. Intanto cerco di uscire dal cancello di casa. Comunque sembra che ricordo ancora qualcosina. Fate attenzione oggi, perché con me in giro con la macchina.. io avrei un po' paura. Dai scherzo, mi ricordo tutto. Tutto bene, non mi sono dimenticata", le sue parole.