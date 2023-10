Al Gf è già scattato il primo bacio: il video del momento bollente della vasca

(Il video del bacio)

Nella casa più spiata d'Italia potrebbe essere nata la prima storia d'amore. Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi in un momento di passione si sono scambiati un bacio mentre lei stava facendo il bagno nella vasca. Nell'ultima settimana i due concorrenti del Grande Fratello hanno manifestato un interesse reciproco e oggi hanno deciso di lasciarsi andare.

Il primo bacio del Gf 2023

Luzzi si stava facendo tranquillamente un bagno quando Garibaldi si è avvicinato a lei da dietro, l'ha abbracciata e poi hanno cantato insieme la canzone Mano a mano di Rino Gaetano e così tra una carezza un'altra è scattato il bacio. Alla scena ha assistito Massimiliano Varrese che è rimasto quasi impietrito: "Sono rimasto così" ha poi raccontato agli altri inquilini. "Auguri Bea, ci volevi tu per sbloccarlo. Il Grande Fratello è tuo, hai fatto tutto tu - ha poi commentato a voce alta Ciro Petrone parlando dell'attrice -. Se non fosse stato per me non sarebbe successo. Però senza lingua che bacio è?". "Assurdo però, ci avete spiato?", ha poi commentato divertita la Luzzi.

"Lo trovo un ragazzo generoso, coraggioso e con un bel fisico - aveva dichiarato Luzzi su Giuseppe -. Poi, effettivamente, ho un debole per la Calabria".

