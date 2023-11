Canale 5, caos per la serata di oggi: saltano sia Signorini che Gerry Scotti. Cosa sta succedendo

C'era grande attesa per "Io Canto Generation", il programma con Gerry Scotti pronto per il ritorno su Canale 5 oggi 15 novembre. A 10 anni di distanza dall'ultima edizione, il talent show era pronto a tornare per portare ragazze e ragazzi a cantare in prima serata su Canale 5. Nuovi appuntamenti sotto la direzione artistica di Roberto Cenci, ogni settimana, per sei puntate. Eppure, dopo essere stato già rimandato diverse volte, non andrà in onda. E pensare che avrebbe dovuto sostituire il Grande Fratello, reality ormai ben consolidato per le reti Mediaset. Infatti il palinsesto annunciato era stato il seguente: stasera 15 novembre il programma con Alfonso Signorini, mentre domani quello con Gerry Scotti. Invece? Tutto da rifare. Cos'andrà, dunque, in onda? Il film "Il Gladiatore". Sconosciute, al momento, le motivazioni. Si resta in attesa di comunicazione ufficiali da parte dell'azienda.

Articolo in aggiornamento