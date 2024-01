Grande Fratello cambia nuovamente giorno: quando andrà in onda e la reazione di Signorini

Da quando è iniziato, ha cambiato più e più volte giorno di messa in onda. Si tratta del Grande Fratello, il programma di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini e con Cesara Buonamici opinionista. Così anche la prossima settimana, il reality show non andrà in onda il lunedì (come ieri, 15 gennaio) bensì un altro giorno. Lo ha rivelato lo stesso presentatore durante la diretta in prima serata, commentando: "Il Grande Fratello si conferma il programma più ballerino del palinsesto però ci siamo", ha detto forse con una nota di disappunto.

Non solo questa novità durante la puntata del Grande Fratello andata in onda ieri 15 gennaio. Innanzitutto è arrivata l'eliminazione tanto attesa. Dopo il televoto - affollato - Rosanna Fratello ha dovuto abbandonare la Casa più spiata d'Italia. Proprio adesso che era riuscita ad entrare nelle dinamiche, con Fiordaliso al suo fianco. Non sono mancati momenti più intensi, come quando Anita ha incontrato il fratello Leandro, ripercorrendo insieme i momenti difficili della separazione dei genitori. Ma anche con la stessa Rosanna che ha parlato del fratello, che ormai non c'è più.

Logicamente anche i litigi, sempre presenti. E tra le protagoniste c'è quasi sempre lei: Beatrice Luzzi. L'attrice romana, da quando è tornata definitivamente nella Casa, ha subito rimesso in moto quelle dinamiche che tanto hanno fatto affezionare il pubblico a lei. Il pubblico sì, ma anche gli autori. Insomma, senza girarci troppo intorno, senza Beatrice non sarebbe stato lo stesso.

Quando andrà in onda il GF

È anche arrivato un provvedimento disciplinare per Stefano, reo di aver riportato in Casa alcune notizie provenienti invece dall'esterno. Infine Fiordaliso ha ricevuto una sorpresa totalmente inaspettata: l'incontro con il figlio Paolo. La cantante, infatti, era convinta che il figlio fosse ancora in Thailandia a lavorare (fa il regista). A dar credito a questa opinione ha contribuito lo stesso programma, facencole vedere un video - fake - del figlio, ancora a Bangkok. In buona sostanza, una puntata ricca. Il prossimo appuntamento? Martedì 23 gennaio (e non lunedì 22 poiché si lascerà spazio alla Supercoppa italiana di calcio).