GF, il provvedimento disciplinare per un concorrente fa discutere: "Decisione dall'alto"

Era un po' di tempo che al Grande Fratello non arrivava un provvedimento disciplinare. Fino a quando non è toccato a Stefano Miele, uno dei nuovi concorrenti della Casa. Ad annunciarlo è stato Alfonso Signorini durante la puntata del reality andata in onda lo scorso lunedì. Ora, a distanza di giorni, se ne sta parlando anche in Casa. A rivelarlo è Biccy.

Pare, infatti, che i gieffini si siano confrontati sull'argomento. Il primo è stato il diretto interessato: "Adesso che sono già in nomination mi sento più tranquillo nel dire quello che penso. Poi quello che ho detto poteva essere anche un bluff. Ho detto ‘io conosco le percentuali’, ma non le ho dette e non ho detto altro". E ancora ha aggiunto: "Sai cosa penso? È un pensiero e si può dire. Se l’hanno deciso me lo merito. Fermo restando questo, è stata un’ottima scusa per mettermi già in nomination e alimentare un po’ di più.. Se ci dovevano pensare, non c’hanno pensato due volte", le sue parole con Vittorio.

In un secondo momento ne ha parlato anche con Beatrice e Fiordaliso, dicendo: "Ieri mi sarei scampata la nomination se non fosse stato per la decisione dall’alto. Però, non le ho dette le percentuali. Questo mi ha fatto pensare. E la chiudiamo qui, perché non possiamo andare oltre". Anche Vittorio ha detto la sua: "Ste non hai fatto nulla di particolare per andare in nomination così. Poi le percentuali.. di cosa, di chi? E poi se fosse stata una cosa grave avrebbero preso anche altre misure".

Il provvedimento

Ma cosa aveva fatto Stefano? Ecco le parole di Signorini durante la scorsa puntata del reality: "Stefano, tu sei entrato nella Casa da poco e sai molto bene che è vietato dare informazioni o fare allusioni su quello che accade fuori, questo ti è stato detto. Quello che hai detto - vero o falso che sia - non è di poco conto perché può condizionare gli altri concorrenti e quindi anche il gioco stesso. Per questa ragione il Grande Fratello ha deciso che tu sei il primo candidato alla prossima eliminazione, che avverrà lunedì 29 gennaio. Quindi non la prossima puntata ma quella ancora successiva. Ok?", le parole di Signorini. Il motivo è semplice: durante una discussione con Anita, Stefano ha detto di conoscere le percentuali di un televoto che era avvenuto settimane fa. Non ha fornito ulteriori dettagli, questo è vero, ma ha comunque "infranto il regolamento", come affermato dal presentatore stesso.