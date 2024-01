GF, "paura e terrore" per la puntata di stasera: cosa sta accadendo

Poche ore separano i fan dall'inizio di una nuova puntata del Grande Fratello. L'attesa è grande. Il motivo, fondamentalmente, è uno: il rientro di Beatrice Luzzi. L'attrice romana, ormai è noto, era uscita dopo la morte del padre. Un'uscita temporanea. Stasera, 8 gennaio, Luzzi rientrerà in gioco. Un gesto inaspettato per molti e sul quale è giusto che ognuno si faccia la propria opinione, tenendola per sè. Nessuno, infatti, dovrebbe permettersi di giudicare un dolore.

Intanto gli altri gieffini ancora non sanno della decisione della concorrente. Non solo. Pare che tra di loro ci sia tensione, anzi addirittura "paura e terrore". Ne parla Biccy riportando le dichiarazioni di Anita Olivieri mentre si stava confidando con altri coinquilini. Quando Fiordaliso ha rivelato di avere un brutto presentimento, Anita ha dichiarato: "Guarda io ho il terrore, non mi va di spiegare i motivi, ma ho il terrore". Poi, parlando con Giuseppe Garibaldi, ha aggiunto: "Ho paura per vari fattori. Anche perché ci sono cose che si sono sommate e non si sono mai risolte. Poi arrivi a un certo punto che il plico di cose è talmente alto che può crollare".

"L'insieme di cose diventa così pesante che rischi di non poterlo più sostenere - le altre parole di Anita -. E questa è la prima cosa. Il mio discorso è che io al momento non sono pronta a ulteriori mazzate. Ho paura che arrivi l'ennesima mazzata. Ti ricordo che l'ultima cosa mia è successa in puntata e che potrebbero farla vedere nuovamente", oltre al litigio che ebbe Beatrice Luzzi.

Non finisce qui. Sui social c'è chi parla anche di altre indiscrezioni: un possibile televoto flash e tutti i gieffini che avrebbero già preparato le valigie. Non sappiamo se sia vero o meno nè il motivo specifico. Per questo - e molto altro - non resta che attendere l'inizio della puntata. Appuntamento a stasera, 8 gennaio, dalle 21:10 circa su Canale5.