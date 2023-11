Pupo ammette: "Facevo l'opinionista al GF, ma non lo guardavo. Mi faceva ca*are". Zorzi replica

Era il 2020-2021, quando Enzo Ghinazzi - in arte Pupo - ricopriva il ruolo di opinionista al Grande Fratello, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Si trattava, diversamente da oggi, dell'edizione VIP. Insieme a lui, anche Antonella Elia ricopriva il medesimo ruolo. Pupo non sembrava esattamente a proprio agio. Anzi, a dirla tutta, non è mai sembrato entusiasta di quel lavoro. O almeno questo era ciò che trasmetteva a molti. A distanza di anni, si capisce bene il motivo. Di quel programma, fondamentalmente, non gli interessava nulla. Lo ha raccontato lui stesso intervistato da Repubblica. Ecco cosa ha detto.

Le parole di Pupo

Senza girarci troppo intorno, Pupo ha detto: "L’ho fatto per due anni ho fatto l’opinionista del Grande fratello, c’era la pandemia e avevo poco da fare: ma non ho mai visto un minuto del Grande fratello in vita mia. C’era chi lo seguiva per me, un autore tv. Io non avevo la forza di guardarlo per quanto mi faceva ca*are". Come l'avrà presa Alfonso Signorini? Chissà se gli lancerà una frecciatina durante la puntata che andrà in onda in diretta stasera, 27 novembre, su Canale 5.

La replica di Zorzi e Oppini

A stretto giro è arrivata la replica del vincitore di quell'edizione, Tommaso Zorzi. L'influencer ed ex vincitore, sotto il post pubblicato dalla popolare pagina Trash Italiano, ha commentato: "A me da concorrente aveva fatto ca*gare come opinionista". Non solo lui. Anche un altro grande protagonista di quell'edizione - Francesco Oppini - ha voluto dire la sua. E ha scritto: "Pupo per me è sempre stato un mito. Che peccato averlo conosciuto!". Insomma, non se le sono mandate a dire.