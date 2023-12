GF, il reality cambia nuovamente giorno: quando andrà in onda

Il Grande Fratello "non trova pace". Il reality show, condotto da Alfonso Signorini e con Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli, con tutta probabilità lascerà il sabato sera. Non c'è ancora la conferma ufficiale, ma potrebbe arrivare durante la prossima puntata del programma. Lo riportano già alcune testate ma in realtà la notizia acquisice credibilità semplicemente collegandosi al sito di Mediaset Play Infinity.

In che senso? Cercando info sulle puntate del GF Party, si legge: "GF Party, il format in diretta streaming realizzato da Mediaset Infinity in collaborazione con Studio Woow, si ferma per il periodo delle feste, ma tornerà regolarmente lunedì 8 gennaio 2024 e ogni successivo lunedì alle 20.30 prima della puntata del Grande Fratello". Da queste poche parole si intuisce facilmente che il programma tornerà in onda il lunedì. Non si sa se con una puntata sola o con un doppio appuntamento settimanale, ma è comunque da escludere che esso potrà essere di sabato.

Intanto oggi 30 dicembre andrà in onda una nuova puntata. Sono previste ben tre sorprese. C'è attesa per il momento del musical e, soprattutto, per l'esito del televoto. Ma non solo. Pare che un gieffino voglia lasciare il gioco. Si tratta di Giuseppe Garibaldi, già al centro delle polemiche per alcune affermazioni su Beatrice Luzzi e sugli omosessuali. Come andrà a finire? Non resta che aspettare che cominci la puntata. Appuntamento alle 21:30 circa su Canale 5.