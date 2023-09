Grande Fratello, voce bomba su Rebecca Staffelli: "Possibile cambio in corsa"

Non ha messo proprio tutti d'accordo l'esordio televisivo di Rebecca Staffelli. Speaker di Radio 105 - e figlia di Valerio Staffelli, storico inviato di Striscia la Notizia - la nuova spalla social di Alfonso Signorini al Grande Fratello, subentrata al posto di Giulia Salemi, a più di qualcuno non piace.

Poco "spigliata", "fuori contesto", si legge su Twitter, per non parlare delle solite illazioni su presunte raccomandazioni. Secondo alcune indiscrezioni, però, Rebecca convincerebbe poco anche autori e produzione, che starebbero ripensando il suo ruolo all'interno del programma. A mettere in circolazione queste voci su Twitter è l'account Agent Beast, ignoto ma di solito beninformato di casa Mediaset. Insomma, una talpa: "Questa informazione devo valutarla meglio, sono sincero, non ho sentito bene, c'era troppa confusione - scrive - Mi sembra di aver capito di un possibile cambiamento in corsa credo nelle mansioni per Rebecca Staffelli. Mi sembra strano ma la riporto". "Ha fatto soltanto la bella statuina" commenta un follower, a cui replica: "Mi sembra troppo repentina però come valutazione, almeno penso. Vediamo, attendo il prossimo giro di info. Forse nella prima puntata non ha avuto modo di esprimersi, c'erano troppi spazi da riempire".

La reazione di Rebecca Staffelli

Nonostante le critiche, Rebecca Staffelli è soddisfatta di come è andata la prima puntata, ma soprattutto felice per l'affetto ricevuto. Stamattina, tra le storie Instagram, ha pubblicato una foto con dei mazzi di fiori: "È stato uno dei risvegli più belli della mia vita. Adesso si riparte con il cuore che mi scoppia e il sorriso stampato in viso. Appena arrivo a casa chiacchieriamo". Qualche ora dopo, invece, ha condiviso uno scatto in lacrime, commossa: "Leggo i vostri messaggi". Il pubblico sembra diviso a metà.