Rebecca Staffelli: chi è il fidanzato Alessandro Basile

A partire da lunedì 11 settembre 2023, in prima serata su Canale 5, vediamo Rebecca Staffelli come opinionista social del reality "Grande Fratello", in sostituzione di Giulia Salemi. Se il nome della speaker radiofonica richiama subito l'identità del famoso genitore - Valerio Staffelli, storico inviato di "Striscia la Notizia" - non tutti sanno che anche il suo compagno, Alessandro Basile, ha dei trascorsi televisivi. Leggiamo qualcosa in più su di lui.

Chi è Alessandro Basile

Alessandro Basile nasce il 23 novembre 1983 a Taranto. Dopo il diploma, decide di trasferirsi a Roma, una città che gli offre la possibilità di portare avanti i suoi studi: una scelta molto felice dato che riesce a conseguire due lauree: la prima in Marketing e la seconda in Fashion Management.

Terminati gli studi, si trasferisce per sei mesi a Londra, dove ha l'opportunità di lavorare per Stella McCartney, stilista e figlia di Paul McCartney. Tornato in Italia, si dedica in particolar modo al mondo della musica - sua grande passione - sia come DeeJay che come produttore.

Tra il 2015 e il 2016 Alessandro Basile partecipa al programma di Canale 5 "Uomini e Donne", dove ricopre il ruolo di corteggiatore, incuriosendo due troniste di quel perioso: Rossella Intellicato e Ludovica Valli. Non si fidanza però con nessuna delle due, ma frequenta per un periodo Laura Molina, un’ex corteggiatrice conosciuta negli studi televisivi del programma condotto da Maria De Filippi.

Nel 2018 Alessandro conosce e si innamora di Rebecca Staffelli: tra i due è stato un vero colpo di fulmine e da quel momento non si sono più separati. La differenza di età (lei è nata nel 1998) non è mai stata un problema e in più di una occasione la coppia ha rivelato che esiste la reciproca intenzione di sposarsi in una cerimonia molto curata e non tradizionale. Basile ha già donato l'anello di fidanzamento alla sua amata: le nozze potrebbero dunque tenersi nel 2024.

Alessandro Basile ha un profilo ufficiale di Instagram, dove ha oltre 81.000 follower. Tra le foto pubblicate molte riguardano il suo lavoro (si va dunque dalla musica alla moda), ma sono diversi gli scatti che lo ritraggono in compagnia della sua amata Rebecca.