Rebecca Staffelli al GF: "Mai sfruttato il mio cognome. Privilegio è stato vedere come si fa il lavoro di papà"

Tra le tante novità di questo Grande Fratello c'è anche Rebecca Staffelli, chiamata a sostituire Giulia Salemi nel ruolo di inviata social che riporta le impressioni dei social sui concorrenti durante le dirette. Il suo cognome, Staffelli, è ben noto al pubblico di Canale 5: la 25enne speaker radiofonica, infatti, è figlia dello storico inviato di Striscia la notizia Valerio, una figura che descrive come determinante per imparare un lavoro culminato con la partecipazione al reality.

"Riuscire ad arrivare fin qui era un sogno che avevo fin da bambina, realizzarlo è stata una delle emozioni più belle della mia vita" ha raccontato Rebecca al settimanale Chi nel corso di un'intervista che è anche stata l'occasione per ribadire di non aver mai fatto leva sulla popolarità del genitore. "Non ho mai sfruttato il mio cognome, sono arrivata in squadra piano piano", ha assicurato: "Da ragazzina andavo in ufficio da mio padre, ero a contatto con gli autori, potevo chiedere e capire come si scrive un progetto, come si realizza un format (...) Ho avuto questo privilegio di poter vedere come si fa il lavoro di papà, come capita al figlio dell'avvocato o del dentista". Il desiderio di Rebecca, dunque, è quello di essere valutata per quello che fa, non per il cognome che porta: "Il mio gettone d'oro l'ho avuto dopo parecchi anni di sacrifici, di studio e di lavoro", ha ammesso, "Non sono laureata, ma dopo il diploma mi sono voluta mettere subito in gioco e da autodidatta ho studiato quello che poteva essermi utile".

La storia d'amore con Alessandro Basile

Rebecca Staffelli è fidanzata dal 2018 con Alessandro Basile, ex corteggiatore di Uomini e Donne e attualmente suo agente. Il suo passato televisivo, tuttavia, non è fonte di pensieri: "I pregiudizi non contano. Alessandro mi ha accompagnata in tutto e per tutto, vincere insieme è una soddisfazione doppia". E sulla consegna del Tapiro d'oro da parte del padre Valerio Staffelli quando hanno deciso di intraprendere la loro storia d'amore: "È stato un regalo di buon augurio per la nostra relazione" ha commentato,"Ci è stata fatta una consegna in modo molto simpatico e dolce, un modo per dire ‘Ragazzi, mi raccomando, iniziate a costruirei il futuro’".