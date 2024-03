Grande Fratello, riassunto puntata 7 marzo: Signorini cita la Meloni, eliminato, nomination e litigi

Litigi, eliminazioni, nomination e la finale. La puntata del Grande Fratello in onda tra il 7 e l'8 marzo è stata ricca di dinamiche. Cos'è accaduto? Ecco i dettagli.

Tutti contro Simona?

La puntata si apre con lo scontro tra Simona e Anita. Simona afferma: “Il valore della diversità è importante. Su quello si cresce, io non sono omologata al pensiero comune”. “Ma dicono che sei omologata a quella di Beatrice. Non sei il suo cagnolino?”, la stuzzica Signorini. “Adoro i cagnolini, mi piacerebbe molto esserlo ma no. Siamo persone distinte. I ragazzini con la bocca sporca di latte? Io sono gentile con tutti, sto sempre a lavare i piatti. Non c’è rispetto, non c’è educazione qui. Ringraziano (i concorrenti più giovani, ndr) sempre però poi sono il bersaglio mobile della Casa”, dice Tagli. Greta interviene: “Io mi difendo, non l’ho mai attaccata per prima. Io sono sempre gentile, do il buongiorno, conosco l’educazione e il rispetto”.

“Greta mi permetto di dire che non mi dispiaccio di nulla ma di una tua particolare situazione di vita che mi hai spiegato e che ho condiviso. Ma questo non è un percorso personale, ma di condivisione", dice Tagli. Poi parla di Alessio: "Guarda, tu prima offendi e poi chiedi scusa. Allora bisogna collegare il cervello alla bocca. Tu mi offendi sempre, tu dovresti fare tre minuti di pausa prima di parlare”. Beatrice: “Intanto Simona non è uniformata al mio sentire, è assolutamente autonoma. Ha messo la quinta da quando è arrivata. Anita tuona: “Simona è evanescente, tutto il giorno fa il centro benessere, la doccia, la vasca, la sauna".

Alessio e Anita

Tra i due sempre ormai scoppiata la scintilla. Lei all'inizio sembra sentirsi un po' in colpa dal momento che, teoricamente, sarebbe fidanzata con Edoardo. Poi però spiega che in realtà non è entrata nella Casa veramente fidanzata. E alla fine il Grande Fratello offre loro una cena a lume di candela nella suite. Insomma, è amore? Può darsi pure, se solo Signorini non avesse mostrato quel video..

Perla e Mirko

Sembra un incubo che non finisce mai. Una parte della trasmissione è stata dedicata per l'ennesima volta a Perla e Mirko. Ormai di due fidanzati (o ex? Non ci si capisce più niente) non sanno neanche più cosa dirsi. Si rinfacciano vecchie cose, poi fanno un passo avanti e poi di nuovo un indietro. Che noia.

Scontro tra Beatrice e Anita

Anita, grande protagonista della serata, si scontra nuovamente con Beatrice. Quest'ultima afferma: “Penso che il pubblico si ricordi molto bene di tutte le cose che ha detto su di me. Io, le uniche cose che ho detto fino a un mese fa era soltanto che le mancava una cifra poetica e lo conferma. Poi mi parla sempre sopra e vabbè, questo è un classico. Lei disse che al posto dei miei figli si sarebbe vergognata”. Signorini: “Però Giuseppe ha difeso Anita a spada tratta”

Beatrice: “Ha solo confermato quello che già avevo capito di lui. Ma per Anita, sfido chiunque se in questi 5 mesi sono stata io a prender le cattiverie o a dirle. La differenza è che io non piango e lei sì”. Anita durissima: "Perché tu non hai emozioni”. Infine la ragazza conclude: "Rispondo dicendo che è la prima volta in cui riesco a esprimere bene quello che provo per lei. Io per lei volevo uscire, lo avete visto bene. Io ho provato a fare un passo indietro, abamo vissuto bene in casa. Io sono cresciuta e sono andata oltre. Poi se lei vuole continuare a essere quel tipo di persona..".

Eliminazione, nomination

Grecia Colmenares è stata definitivamente eliminata dalla Casa del Grande Fratello. Le nomination, invece, sono state particolari. Infatti, hanno dovuto votare chi desiderano che sia il secondo finalista. Possono anche votarsi da soli. Si tratta di decidere chi potrebbe essere il secondo finalista. Dopo una prima “ghigliottina” si parte.

Letizia vuole mandare in finale Paolo

Giuseppe vota se stesso: “Bravo, sei un mito. Ti amo”, gli dice Signorini. “Dopo 6 mesi.. sono coerente”

Rosy sceglie Anita: “è la persona più vicina a me”

Greta sceglie Letizia: “Perla ce la far da sola, con Letizia siamo simili”

Paolo sceglie Letizia: “La mia vittoria già ce l’ho, più di questo non mi interessa niente”

Sergio sceglie Rosy: “Per il suo senso di responsabilità. Ha portato avanti la cucina, per tanti mesi e tenendo conto dei vari gusti delle persone”

Perla sceglie Letizia: “A prescindere dal nostro rapporto, penso che se lo meriti”

Anita sceglie Rosy: “Già l’avrei voluta salvare l’altra volta ma potevo fare solo un nome”

Poi ci sono state le altre nomination, in confessionale.

Simona nomina Alessio. “Ma non può essere nominato, è tra i 4 esclusi alla corsa per la finale. Perché sono stati fatti fuori dai compagni”, dice Signorini. Lei allora nomina, ma in realtà questa nomination serve per portare in nomination le persone per la finale. Allora Simona sceglie Perla: “Lei è forte, indipendente”.

Alessio sceglie Anita (poi vanno insieme in suite per una cena romantica)

Massimiliano sceglie Rosy: “Ha lasciato 3 bambini a casa, poi un’attività. Se lo merita più degli altri”

Federico sceglie Paolo: “Lo amo, se lo merita”.

Beatrice sceglie Sergio: “Mi è piaciuto dal primo istante. Ha esperienza, si prende le sue responsabilità”

Letizia, Rosy, Anita e Paolo si giocano il secondo posto in finale.

La confessione di Beatrice e Signorini che cita Giorgia Meloni

Nella seconda parte della tramissione, Beatrice ha parlato del rapporto con Giuseppe Garibaldi, rivelando anche di essere casta da un po'. Ma prima, proprio mentre parlava del concorrente calabrese, ha ammesso di aver sempre avuto una certa attrazione per persone molto diverse da lei. Anche per persone "gitane". Allora Signorini l'ha invitata a porre attenzione a certe dichiarazioni. Lei non ha colto il riferimento. Allora il conduttore, ridendo, lo ha esplicitato: "Andrea Giambruno, il fidanzato di Giorgia Meloni, aveva detto: 'Ho il cuore gitano io'". Queste le sue parole in una vecchia intervista rilasciata a Chi a proposito di un anello vistoso che ama portare sul dito anulare.