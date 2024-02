Grande Fratello, riassunto puntata 28 febbraio: Perla ama ancora Mirko? Le nomination, il televoto e le liti

Mercoledì 28 febbraio su Canale 5 è andata in onda la 40esima puntata del Grande Fratello, per l'edizione condotta da Alfonso Signorini, con Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli in studio. Cos'è accaduto? Ecco una sintesi qualora aveste perso la puntata.

Massimiliano Varrese contro "i giovani"

La puntata è iniziata con Massimiliano Varrese protagonista. L'attore si è molto risentito per essere stato nominato durante la scorsa puntata. Adesso, infatti, ha deciso di cambiare strategia: non penserà più ai giovani ma solo a stesso.

Il rapporto tra Anita e Giuseppe

Anita e Giuseppe sembravano sempre più vicini. Poi, qualcosa è cambiato. La ragazza, infatti, sembra soffrire troppo la vicinanza quasi morbosa di Giuseppe. Lui ha perso la testa per lei? Chissà.

Mirko e Perla

Si è tornati a parlare nuovamente di Mirko e Perla. Il motivo? Pare che la ragazza abbia una certa complicità con Alessio. Loro parlano di amicizia, ma alcune frasi di Perla (come "vengo a Milano da sola, allora?") sembrano ambigue. E Mirko? Dice di fidarsi di lei. Farà bene?

Grecia VS Simona

Tra le due non scorre buon sangue. Ritrovandosi in super led, si sono confrontate. "Ti vedo sempre così pacata.. - ha detto Simona a Grecia -. Io ho detto che verso Beatrice siete state un gruppo di iene". Grecia allora: "Quando Vittorio è stato eliminato tu ridevi guardandomi. Tu stai sempre attenta a quello che faccio". "No, ti guardo perché cerco di capirti. Non son mai riuscita a vedere una tua reazione. Ce l'hai avuta l'altra volta quando mi hai detto: 'Maleducata'. Non mi sono offesa. So di non esserlo", le parole di Tagli.

Le nomination

Qui l'elenco completo con le nomination e le motivazioni. Chi verrà eliminato? Non resta che attendere la puntata di lunedì prossimo.