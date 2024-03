Grande Fratello, riassunto 4 marzo: Signorini "asfalta" Anita, televoto, litigi

Lunedì 4 marzo è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello, il reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Cos'è accaduto? Ecco una sintesi delle principali dinamiche.

Signorini "asfalta" Anita

Inizia la puntata e il conduttore parla di Anita, chiedendole spiegazioni su una frase che la ragazza avrebbe detto. In sostanza Anita si sarebbe spaventata della possibile popolarità di cui potrebbe godere fuori e che potrebbe intralciare la sua riservatezza e privacy. Anita rimanda le accuse al mittente ma il conduttore fa vedere il video che testimonia tutto. Poi tuona: "Benedetta figlia.. la fama è la fama, devi solo ringraziare. Scusa, spiegami". "Io semplicemente dicevo che amo andare al cinema da sola", prova a dire lei. "Anita ma io mica ce l'ho con te eh. Però magari uscite dal Grande Fratello e non vi si fila nessuno ehm vorrei dire". Insomma, "asfaltata" come si dice in gergo. Più tardi il conduttore ha cercato di tranquillizzare tutti, soprattutto Anita, invitandoli a ricordarsi sempre che si tratta di un gioco. Anche perché Anita è stata anche il "bersaglio" di alcune frasi piuttosto dure da parte di Beatrice. Insomma, una serata non facile per lei.

Il litigio tra Beatrice e Grecia

Tra Beatrice e Grecia "volano gli stracci". Le due concorrenti proprio non si sopportano. Luzzi accusa Colmenares di non essere intelligente, di non fare niente in casa e addirittura di avere poco rispetto per la lingua italiana. Colmenares, invece, rimanda al mittente le accuse e ci aggiunge il carico.

Perla, Mirko e Alessio. "Il triangolo no, non lo avevo considerato"

Continua lo soap con Perla e Mirko protagonista. Una noia infinita che però sembra interessare al pubblico. E la sceneggiatura (si fa per dire) diventa sempre più complessa. Perla, infatti, ha fatto alcune rivelazioni su Alessio (parlando in codice). Chiamata in studio, alla fine, ha dovuto confessare. E Signorini ha gioito, apprezzando la sua sincerità. E Mirko? Forse non aveva considerato "il triangolo".

Massimiliano incontra la sorella

Prendendo spunto della linea della vita, Massimiliano ha parlato anche della sorella. Poi, quando meno se lo aspettava, è arrivato il freeze. "È talmente forte l’amore che provo per te che ho affrontato anche questo - dice la sorella Monica -. Sei la mia colonna portante, ti voglio bene, sono molto orgogliosa di te. Ti amo da morire, non te l’ho mai detto e te lo dico adesso. Sono emozionatissima, lo sai come sto in questo momento. Da quando siamo piccoli siamo sempre stati uniti. Siamo cresciuti, abbiamo iniziato a ballare insieme, poi abbiamo preso carriere diverse”. Questa una parte del suo discorso. I due poi si abbracciano. "Vuoi incontrare Beatrice?", domanda Signorini alla signora. "Diciamo di no", la risposta lapidaria della sorella di Massimiliano Varrese.

Marco Maddaloni comunica la propria decisione

Uscito dalla Casa nei giorni scorsi a causa di un grave lutto, Maddaloni ha deciso di comunicare in diretta la propria decisione qui sottole sue parole e la scelta definitiva.

Le nomination

Qui l'elenco con tutte le nomination della puntata e le relative motivazioni. Appuntamento a giovedì prossimo, con una nuova puntata del Grande Fratello.