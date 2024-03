Grande Fratello, riassunto puntata 11 marzo: secondo finalista, elenco nomination, litigi

Lunedì 11 marzo su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello, il reality condotto da Alfonso Signorini. Cos'è accaduto? Ecco una sintesi.

Beatrice contro Anita

Dopo i baci tra Anita e Alessio, Beatrice è tornata alla carica rincarando la dose contro la ragazza. Secondo l'attrice, infatti, Anita si sarebbe comportata male nei confronti dell'ex fidanzato Edoardo e avrebbe montato questa storia con Alessio per pura streategia. Anita: “Ho una risposta molto semplice: io avrei avuto modo di fare una relazione e di fare una cosa televisiva: Federico, Vittorio.. e non l’ho mai fatto. Strategicamente sarebbe stato più sensato. Beatrice è stata la persona che mi diceva che ero fredda e adesso che cedo a qualcuno non va bene. Non c’è coerenza. Per quanto riguarda Edoardo, la cosa che mi fa stare più male è sapere che sta soffrendo. Io ho passato 10 anni difficili, Edoardo ne è molto consapevole. Io ho riflettuto e a volte il treno passa. Io ho fatto di tutto, ma poi capitano queste cose”.

Beatrice allora: “Sicuramente tra loro (Anita e Alessio, ndr) c’è molta attrazione, sono molto simili e hanno tante affinità. Forse troppe. Quello che dico è che sicuramente Anita ha alzato la temperatura velocemente perché era forse in bilico. Se fosse accaduto a settembre, non sarebbe successa la stessa cosa. Per quanto riguarda Edoardo, siccome è stato acclamato per mesi e poi finalmente è venuto in un giorno molto simbolico, secondo me per lui questo sarà tanto da digerire. Secondo me, per rispettare una persona, tre settimane si potevano aspettare”.

Il secondo finalista

Tra Anita, Letizia, Paolo e Rosy ad aggiundicarsi il posto in finale è.. Rosy! A comunicarglielo, a sorpresa, il marito (collegato in diretta). A seguire un grande festeggiamento per Rosy con tanto di bagno in piscina (e un piccolo incidente "hot").

Ritorno di fiamma tra Beatrice e Giuseppe?

Si erano voluti bene, poi allontanati e adesso pare che qualcosa stia rinascendo. Ma solo da parte di Giuseppe? Pare proprio di sì. L'attrice, infatti, è molto ferma sulla propria posizione. Insomma, il ri-avvicinamento con Giuseppe è solo amichevole, niente di più.

Nomination: l'elenco e le motivazioni

Giuseppe nomina Massimiliano: “Se permetti c’ero rimasto male..”

Simona nomina Anita: “Ha manco di fairplay. In un colpo solo ha fatto fuori Giuseppe e il suo ex fidanzato. Lei avrebbe potuto risparmiare alcune parole”.

Federico nomina Simona: “A me non piace quando parli di curve, soprattutto con Greta. L’altra volta hai fatto passare Greta per una persona vuota”.

Perla nomina Federico: “Penso che sia chiara la situazione e i motivi per cui abbiamo discusso. L’ho trovato un po’ egoista per le cose della casa”.

Alessio nomina Simona: “Faccio fatica a mandare giù i pregiudizi. In puntata sei sempre un’altra persona”.

Letizia nomina Simona: “Segue sempre un’onda non sua”.

Beatrice nomina Anita: “Non mi è neanche piaciuto il confessionale di stasera su me e Giuseppe. Invece di dire di nuovo che lo facciamo per gioco. C’è una incapacità di lettura delle persone e anche poco cuore”.

Paolo nomina Simona: “Ho provato a conoscerla ma ho capito che lei c’è o non c’è per me è indifferente”.

Greta nomina Simona: “Sono coerente con il mio pensiero. Dice che uso solo l’arma della mia seduzione. Forse in passato l’ho fatto ma ora no e lei è ferma in quel punto”.

Anita nomina Simona, prendensola per quanto detto da quest’ultima su lei ed Edoardo.

Massimiliano nomina Giuseppe: “Se ti voti da solo non puoi pretendere che gli altri ti votino”.

Rosy nomina Simona: “Le vorrei davvero chiedere se conosce il significato della parola ‘unione’, a cui sono molto legata”.

Sergio nomina Simona: “Nella quotidianità vivi in un modo, nei confessionali e in puntata in un altro”.

Simona, Anita, Federico, Giuseppe e Massimiliano al televoto. Prossima puntata? Giovedì 14 marzo. Chi sarà salvato? Non resta che attendere.