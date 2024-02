Grande Fratello, riassunto 12 febbraio: eliminazione inaspettata, nominati, intelligenza artificiale

È appena terminata la puntata del Grande Fratello andata in onda lunedì 12 febbraio. Cos'è accaduto di preciso? Qualcuno è stato eliminato? Quali le nuove nomination? Ecco cosa c'è da sapere, soprattutto sull'eliminazione "shock".

Il siparietto hot tra Sergio e Greta

Come prima cosa si è parlato di un triangolo amoroso, quello composto da Sergio, Greta e Vittorio. Non si comprende esattamente quali siano i sentimenti della ragazza. Lei parla di amicizia, tuttavia emerge un rapporto più intimo. Specialmente con Sergio, che le sussurra una frase "hot" all'orecchio. Signorini, allora, decide di far vedere in diretta il video in questione.

Perla incontra la sorella

Perla ha avuto modo d'incontrare la sorella Loana e di affrontare insieme anche alcuni momenti delicati del passato. Loana, infatti, ha affrontato un periodo molto difficile e lo ha ricordato in diretta su Canale 5. Perla si è messa a piangere e poi ha abbracciato affettuosamente la sorella, ricordando le difficoltà superate insieme.

Fiordaliso rivede se stessa 40 anni fa grazie all'intelligenza artificiale

L'intelligenza artificale è arrivata nella Casa del Grande Fratello. Fiordaliso, infatti, ha avuto la possibilità di parlare con la "se stessa" di 40 anni fa. Entrata in Casa, la cantante ha avuto anche la possibilità di riabbracciare i proprio compagni.

Chi è stato eliminato

A sorpresa, tra Stefano, Beatrice, Federico e Vittorio è stato eliminato quest'ultimo. Chi se lo sarebbe mai aspettato? I compagni di certo no. Infatti sono rimasti tutti senza parole, molti di loro hanno pianto e poi è anche scoppiata una lite. Pare che qualcuno abbia detto che la colpa sia di Beatrice, ma lei si è difesa affermando che non ha mai nominato Vittorio.

Alessio e Simona legati dal maglione

È tornato il "maglione a due teste". Simona e Alessio, new entry, dovranno condiverlo almeno fino a martedì sera. I due concorrenti, poiché appena entrati, non possono nominare né essere nominati.

Le nomination

Giuseppe nomina Beatrice

Rosy nomina Beatrice

Stefano nomina Marco

Massimiliano nomina Stefano

Anita nomina Beatrice

Greta nomina Beatrice

Grecia nomina Beatrice

Paolo nomina Stefano

Sergio nomina Marco

Letizia nomina Stefano

Marco nomina Beatrice

Beatrice nomina Marco

Federico nomina Greta

Perla nomina Stefano

Beatrice, Marco e Stefano sono dunque in nomination.

Quando andrà in onda la prossima puntata

La prossima puntata del reality di Canale 5 è prevista per mercoledì 14 febbraio (e Mirko entrerà in Casa). Chi supererà il televoto? Chissà.