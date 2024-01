Grande Fratello, riassunto puntata 15 gennaio: eliminati, provvedimento disciplinare e nominati

Lunedì 15 gennaio su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello, il reality show condotto da Alfonso Signorini, con Cesara Buonamici opinionista e Rebecca Staffelli per i social. Anche questa puntata è stata ricca di dinamiche.

Il siparietto "hot" di Fiordaliso e Rosanna Fratello

Si è partiti subito "a bomba" con il siparietto "hot" e divertente con Fiordaliso e Rosanna protagoniste. Le due cantanti, che inizialmente erano "nemiche", si sono molto avvicinate. Così hanno dato vita ad un botta e risposta riguardante anche tematiche personali, tra cui il sesso.

Letizia e Paolo sono una vera coppia?

“Io non voglio più essere comandata da Letizia Petris, adesso basta. Mi sono rotta i cogl***oni”, ha detto Beatrice in una clip mostrata in diretta. Letizia ci rimane male e, all'accusa che l'amore con Paolo sia un po' costruito, ha detto: "Determinate cose importanti sono magari dette senza microfoni, proprio perché a loro non frega. Lo fanno nel letto quando non li vede nessuno, nella loro intimità”.

Stefano commenta: “Paolo dovrebbe aprire gli occhi, vedo un po’ di forzatura in quello che fanno e nel loro rapporto. Invece Vittorio: “Secondo me Paolo e Letizia possono imparare tanto l’uno dall’altro. Non mi sembrano così fake però ognuno ha i propri limiti. Solo che Paolo è un po’ geloso e quindi tra me e Leti sono venuti a mancare i presupposti per l’amicizia”. Cesara spiega: “Non sappiamo quello che sarà dopo il GF, a me sembrano una bella coppia”.

Anita parla della situazione sentimentale

Anita racconta la propria vita e parla anche del fratello: “Mio fratello Leandro è la mia stella. Lui è sempre stato il più intelligente in famiglia. Viviamo insieme per qualche anno, poi i genitori si separano. Pensavo di essere io il motivo, mi sentivo in colpa. Inizio a soffrirne un po’, li vedo sempre meno insieme. È stato difficile destreggiarsi. Nonostante il loro rapporto fosse finito c’è stata una salita perché ho percepito amore da entrambe le parti. Loro non mi hanno fatto vedere la crepa. Però mi sono sentita sola, non ci sentivamo con mio fratello. [..] Appena laureata ho avuto un crollo perché non mi ero mai fermata. Stavo perdendo quello che ero. La mia parte creativa e divertente, se vuoi crescere in certi ambiti, devi perderla. Io non ero disposta a perderla. Io davanti vedo il 100% di me, non ci sono limiti. Sono io che me li pongo e sono l’unica che può farlo”.

Poi parla della storia d’amore con Edoardo. “Ci siamo conosciuti alle medie, mi sono innamorata ma ero un po’ sulle mie. Poi è andato al liceo e non so cosa è successo. Abbiamo iniziato a scriverci, poi a sentire, fidanzati e siamo stati insieme 10 anni. Sono stati complicati, dai 13 ai 23, sono stati anni in cui formi il tuo cervello, sei adolescente. Poi ci siamo lasciati definitivamente nel 2021, per un anno e mezzo non ci siamo più parlati. Spesso non mi sono sentita amata come dovevo, ci sono stati grandi mancanze. Con altri rapporti ho capito che mi meritavo tutto e non devo pregare per avere niente.[..] Siamo entrati qui dicendoci che questo tempo sarebbe servito per pensare".

La sorpresa per Fiordaliso

L'inteprete di "Non è mica la luna", dopo un cattivissimo scherzo del GF, incontra a sorpresail figlio Paolo. Proprio lui, atterrato da pochissimo a Roma dalla Thailandia, le dà un consiglio molto particolare. Il loro abbraccio, poi, è emozionante.

Rosanna Fratello, la canzone "osè" e poi l'eliminazione

Rosanna Fratello-show. La cantante e attrice pugliese è stata protagonista di un altro momento molto intenso, quello dove ha ripercorso la propria vita, privata e professionale. Fratello si è anche divertita ricordando, insieme a Signorini, il testo di "T'Amo T'Amo", uno dei suoi successi. Peccato che sia stata eliminata proprio adesso che stava prendendo confidenza con il reality show.

Tutte le nomination

Giuseppe nomina Sergio

Monia nomina Federico

Massimiliano nomina Sergio

Grecia nomina Beatrice

Marco nomina Sergio

Sergio nomina Perla

Fiordaliso nomina Marco

Anita nomina Sergio

Paolo nomina Sergio

Stefano nomina Anita

Letizia nomina Vittorio

Rosy nomina Beatrice

Vittorio nomina Letizia

Perla nomina Sergio

Beatrice nomina Giuseppe

Federico nomina Beatrice

Greta nomina Federico

Quindi Sergio, Beatrice, Federico e in più ci sarà Stefano, a causa di un provvedimento disciplinare per avere portato in Casa delle informazioni proveniente dall'esterno. L'eliminazione di uno dei concorrenti avverrà il 29 gennaio, mentre la prossima puntata è prevista per martedì 23 gennaio (e non il lunedì, dunque).