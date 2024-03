Grande Fratello, riassunto puntata 18 marzo: due eliminati, chi è il terzo finalista, nomination

Il Grande Fratello è agli sgoccioli. Pochi giorni separano i fan dall'ultima puntata dell'edizione 2023/2024, condotta da Alfonso Signorini e con Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli in studio. Ecco di seguito una sintesi della puntata andata in onda lunedì 18 marzo.

Cos'è accaduto tra Giuseppe e Beatrice?

Altro che "Vivere", la soap opera tra Giuseppe e Beatrice non ha nulla da invidiare a quelle ben più note della tv italiana (dove la stessa Luzzi ha recitato). Prima si erano molto avvicinati, poi si sono allontanati per poi riconciliarsi nelle ultime settimane. Addirittura Beatrice lo ha votato affinché il giovane uomo calabrese arrivasse in finale. Tanto si sono riavvicinati che alla fine pare che siano scoccati dei baci (e qui c'è il video).

Perla e Mirko, che noia

Ancora i due fidanzatini a rendere soporifera una delle poche puntate con "il gioco" al centro. Lei gelosa perché lui, quando viene a Roma, dorme in casa di Angelica e del fidanzato Riccardo. Lui che si sente cool perché viene paparazzato sul magazine diretto da Signorini mentre indossa una giacca senza camicia sotto. Dinamiche da film adolescenziale (ma neanche). "Che noia, che barba, che noia".

Due eliminazioni

Ben due i concorrenti eliminati durante questa puntata. Chi sono? Qui i loro nomi.

Chi è il terzo finalista?

Dopo Beatrice Luzzi e Rosy Chin, anche un altro concorrente (il primo uomo) arriva in finale. Ecco di chi si tratta.

Le nomination

Immancabili le nomination (con i tre più votati che andranno al televoto). Ecco l'elenco con le motivazioni.

Perla nomina Federico: "Resto della mia idea".

Alessio nomina Federico

Simona nomina Alessio: "Un gran falsone; è irascibile".

Giuseppe nomina Alessio: "Non mi sono piaciuti i suoi modi".

Greta nomina Simona: "Passiamo poco tempo insieme".

Federico nomina Alessio: "Non credo al bene che mi vuole.. credo ai fatti, non alle parole".

Letizia nomina Simona: "Non abbiamo alcun tipo di rapporto".

Sergio nomina Simona: "Se deve uscire qualcuno..".

Beatrice nomina Alessio: "Dall'essere vivace all'essere maleducato è un attimo. Lo invito a stare più attento".

Rosy nomina Simona: "Ci passo poco tempo".

Massimiliano nomina Alessio: "Non mi piacciono i suoi atteggiamenti provocatori".

Al televoto per l'eliminazione ci sono Alessio, Simona e Federico.