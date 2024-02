Grande Fratello, riassunto 21 febbraio: chi è stato eliminato, primo finalista, il televoto

Cos'è accaduto durante la puntata del Grande Fratello andata in onda mercoledì 21 febbraio? Ecco il riassunto della puntata del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

Marco Maddaloni contro Beatrice Luzzi; la rivelazione di Simona Tagli

Subito la puntata è iniziata con un scontro: quello tra Marco Maddaloni e Beatrice Luzzi. Sono tornati a galla vecchi dissapori e anche altri concorrenti hanno deciso di intervenire. Tra loro Simona Tagli, che ha anche fatto una rivelazione: "Mi sono innamorata di lei", ha annunciato in diretta.

Una sorpresa per Greta

Greta ha avuto la possibilità di incontrare i nonni, con cui è sempre stata molto legata. Tra loro baci a gesti di affetto, dopo che il conduttore ha fatto mandare in onda un tenero video in cui la gieffina raccontava ai compagni il legame profondo che ha con gli amati nonni.

Chi è stato eliminato

Al televoto c'erano Stefano, Sergio, Federico, Marco e Beatrice. Ad andare fuori è stato Stefano, definitivamente eliminato dalla Casa. Beatrice ha reagito male, ammettendo di sentirsi in colpa per questo. "Ciao, grazie mille. È andata alla grande, mi è piaciuto molto. È stata un'esperienza pazzesca", ha detto Stefano, appena entrato in studio, proprio sul finire della puntata.

ll voto di castità di Simona Tagli

"Il voto di casttià è nato perchè ho avuto una seaprazione turbolenta, sono stata vittima di un pregiudizio a livello giuridico perché il fatto di essere una donna di spettacolo mi ha compromesso fortemente nel ruolo genitoriale. In questo processo, durato tre anni, dove io sicuramente non ero aditata per un probema morale perché sono una donna molto lineare, ma essendo di spettacolo mi sono stati attribuiti diversi elementi partitetici alle donne manager sul piano del viaggiare, del dovermi occupare di me stessa e quindi la capacità genitoriale veniva meno perché se una donna si occupa di queste cose, probabilmente, per aspetti legati al narcisismo, non può occuparsi di altro. Da quel momento mi sono messa da parte ho combattutto per un diritto di mia figlia e quindi non ho più lavorato e fatto un voto di castità. Si è aperto lo spiraglio della Fede, senza di quella probabilmente non avrei tenuto la testa sulle spalle", le parole di Simona Tagli che, superata la mezzanotte, ha festeggiato il compleanno (60 anni).

Mirko e Perla

Fortunatamente in questa puntata se n'è parlato poco o niente.

Le nomination

Qui l'elenco con tutte le nomination e le varie motivazioni. E attenzione: i concorrenti pensavano di mandare qualcuno all'eliminazione ma in realtà i 4 più nominati si contendono il posto di primo finalista dell'edizione.