Grande Fratello, riassunto puntata 23 gennaio: Beatrice contro Perla, la sorpresa di Malgioglio, eliminati e nominati

Un'altra puntata del Grande Fratello volge al termine. Cos'è accaduto durante la serata tra il 23 e il 24 gennaio? Dalla lite tra Beatrice e Perla fino ai dubbi sulla sincerità di Monia: ecco tutto quello che c'è da sapere.

Lo scontro tra Beatrice e Perla

La puntata inizia premendo l'acceleratore. A infuocare lo studio (e sicuramente anche i telespettatori a Casa) è lo scontro tra Beatrice e Perla. Tra le due volano "stracci". Letteralmente. Con la prima che accusa la seconda di essere diventata la "boss" e, al contempo, di non rendersi minimamente utile nelle faccende domestiche. La seconda, invece, rivendica di aver messo lavatrici e lavato più volte il bagno. Uno scontro che non accenna a diminuire neanche dopo.

Mirko incontra Perla e Greta

Mirko entra in Casa, prima per un confronto con Federico e Massimiliano e poi per incontrare Greta e Perla. Con la prima c'è emozione, ma è con Perla che brillano gli occhi. Abbracci e lacrime, fino a quando lei si lascia andare anche ad una battuta "osè".

L'amicizia tra Anita e Giuseppe

I due ripercorrono insieme le tappe della loro "amicizia speciale". Anzi, del loro "amore". Entrambi, infatti, sono d'accordo nel chiamarlo con questo nome, anche se nulla farebbe riferimento al sentimento tradizionalmente inteso. Nessuna attrazione, dunque, ma solo un legame molto forte, iniziando fin dai primissimi momenti della loro permanenza in Casa.

Il messaggio di Malgioglio

Rosanna Fratello show. La concorrente, ormai eliminata, è entrata in studio cantando il successo "T'amo T'amo", scritto illo tempore da Cristiano Malgioglio. Il paroliere, cantautore e personaggio tv ne approfitta e invia un videomessaggio alla sua amica del cuore: "Buonasera. A voi tutti, un abbraccio immenso. Io perché sono qui? Ho perso le chiavi di casa, sto aspetando i vigili e devo fare questo messaggio per la mia amica Rosanna. I primi giorni mi sembrava persa, poi piano piano stava prendendo forza però il pubblico è sovrano e bisogna sempre rispettarlo. Per lei ho scritto molte canzoni e ora "t’ amo t’amo" è in tendenza. Tutti la cantano, è incredibile. Una grandissima fortuna, che Rosanna sia tornata a cantare con il GF. Alfonso, io sto ritornano a scrivere e scriverò una canzone per te e Cesara Buonamici: "Arsura d’amore". “42 anni fa ha scritto questa canzone, era avanti anni luce. È un genio”, commenta Fratello alla fine.

Il toccante racconto di Maddaloni

Marco Maddaloni incontra il padre, con il quale si era allontanato da quando lui aveva trovato una nuova compagna, lasciando la madre. Dopo aver ripercorso la propria vite ecco la sorpresa. Sullo sfondo c'è la loro Scampia, che continuano a proteggere e a migliorare con progetti sportivi volti a togliere i ragazzi dalla strada per dare loro un futuro migliore.

Il compleanno di Garibaldi e i dubbi su Monia

Giuseppe Garibaldi accolto in studio come un Dio. Per lui gli auguri specali, dal vivo, della mamma e del fratello. A seguire, invece, Signorini fa saltare gli altarini. Monia ha già un compagno fuori dalla Casa?

Televoto e nominati

Nessun eliminato per questa puntata. Beatrice si salva subito, mentre Federico sarà in nomination insieme a Fiordaliso, Monia, Perla, Sergio e Stefano. La prossima puntata vedrà uno di loro tornare a casa. Ecco, nel dettaglio le nomination di stasera.

Anita vota Monia

Sergio vota Paolo

Letizia vota Monia

Fiordaliso vota perla

Federico vota Greta

Perla vota Beatrice

Stefano vota Perla

Grecia vota Sergio

Massimiliano vota Fiordaliso

Paolo vota Sergio

Vittorio vota Max

Rosy Chin vota Vittorio

Monia vota Sergio

Beatrice vota Perla

Maddaloni vota Fiorda

Greta vota Sergio

Giuseppe vota Sergio

Appuntamento al prossimo lunedì.