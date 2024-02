Grande Fratello, riassunto puntata 26 febbraio: nome del finalista, televoto e nomination

Un'altra puntata del Grande Fratello è giunta al termine. La prossima andrà in onda mercoledì 28. Ma prima: cos'è accaduto durante la messa in onda di lunedì 26 febbraio? Ecco una sintesi dei momenti più importanti.

Il primo finalista

La puntata inizia con la presentazione dei quattro pretendenti alla finale: Rosy, Grecia, Beatrice e Massimiliano. Alfonso Signorini la tira per le lunghe, non vuole dire subito di chi si tratta. Solo dopo alcuni blocchi, infatti, invita tutti e quattro ad entrare in studio e quindi rivela il nome del primo finalista.

Tutti contro Federico

Federico sotto accusa: dal cibo ad altre motivazioni più profonde. Il modello ha fatto discutere con i comportamenti di questa settimana. In realtà alla fine Federico ha spiegato che avrebbe fatto tutto ciò (ovvero avrebbe provocato gli altri concorrenti) perché voleva essere nominato, dato che il suo percorso è stato più che esauriente, secondo lui. Ma questo gesto non è piaciuto agli altri, specialmente a Perla (che infatti lo ha nominato).

Dubbi tra Mirko e Perla

Durante la settimana Perla è sembrata molto vicina ad Alessio. Gesti particolari, parole speciali: gatta ci cova? Perla assicura di no, ma alcuni suoi atteggiamenti hanno fatto storcere il naso a più di qualcuno. Ma non a Mirko, che invece, nonostante qualche legittimo dubbio, continua ad affermare: "Mi fido di lei".

La sorpresa per Simona Tagli

Simona Tagli ha avuto l'opportunità di incontrare la figlia Giorgia. Tra le due un momento toccante. Alla fine anche Greta e Alessio sono andati a salutare la ragazza. Sul finire della puntata, inoltre, Simona è stata protagonista di una clip video con i suoi "sguarda languidi" vero Beatrice. "Io la amo veramente, mi ha anche fatto una torta. Amore", le parole di Simona.

Le nomination

Qui l'elenco completo con tutte le nomination e le rispettive motivazioni. Appuntamento a mercoledì prossimo, con la 40esima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini.