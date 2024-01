Grande Fratello, riassunto 29 gennaio: chi è uscito, nominati, Mirko geloso

Un'altra puntata del Grande Fratello è terminata. Cos'è accaduto durante la serata tra il 29 e il 30 gennaio? Dalla lite tra Beatrice e Perla fino all'eliminazione di Monia: ecco cosa c'è da sapere.

Il nuovo litigio tra Beatrice e Perla

La puntata è iniziata con qualcosa di già visto la scorsa settimana: un litigio tra Beatrice e Perla. Riprendendo vecchie discussioni, le due concorrenti se ne sono dette di cotte e di crude. Anche Cesara Buonamici è intervenuta: “Io trovo che ci sia un’accelerazione troppo forte. Da parte di Beatrice. Non so se per far precipitare le cose, per gestire il consesno fuori e denrto la Casa. Questo mi sorprende. Le fasi sono andate molto oltre. Tu, Beatrice, hai detto: ‘Perla mi fa paura, ho paura che mi possa uccidere’, ma fai sul serio?”. Allora Beatrice: “La scorsa puntata sono stata riempita di fango. Era una metafora, ovvio”. Che noia.

La gelosia di Mirko

Giuseppe dorme con Perla e Mirko che fa? Si ingelosisce. Nonostante le sue parole: "Lei è single, può fare quello che vuole", l'espressione del suo volto tradisce un certo fastidio. Che ci sia ancora qualcosa? Sul finale della puntata Perla ha chiesto a Mirko: "Ma perché mi hai detto quella frase?". Allora Mirko: "Non ci vedevo malizia nel tuo gesto, dico che se anche fosse stato così tu comunque sei single".

Le sorprese

Non sono mancate le sorprese: Federico ha incontrato il papà, con cui ha avuto un rapporto complesso, anche a causa di una brutta dipendenza. Il loro incontro è stato molto toccante. Ma anche quello tra Greta e il fratello Josh.

La replica di Rosanna Fratello a Ornella Vanoni

Dopo le parole di Ornella Vanoni a Che Tempo Che Fa, Rosanna Fratello ha deciso di replicare a tono: "Eravamo nella stessa casa discografica. Io ero più giovane.. lei ha 20 anni più di me, quasi. Siamo sulla strada dell’arrivo no? Deve sapere che ne ho fatte tante. Come T’Amo T’Amo, la conscono anche i giovani. Basta dai, mi fai sorridere Ornella".

Nomination

Anita nomina Vittorio

Giuseppe nomina Stefano

Vittorio nomina Anita

Rosy Chin nomina Beatrice

Stefano nomina Letizia

Perla nomina Beatrice

Grecia nomina Beatrice

Paolo nomina Stefano

Beatrice nomina Letizia

Letizia nomina Beatrice

Federico nomina Sergio

Massimiliano nomina Vittorio

Fiordaliso nomina Massimiliano

Marco nomina Giuseppe

Sergio nomina Grecia

Greta nomina Stefano

In nomination ci sono, dunque, Beatrice, Stefano, Letizia e Vittorio. Appuntamento alla prossima puntata.