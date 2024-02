Grande Fratello, riassunto 5 febbraio: chi è uscito, nominati, Beatrice e Signorini litigano, Fiordaliso si ritira

È appena terminata la puntata del Grande Fratello andata in onda lunedì 5 febbraio. Cos'è accaduto? Qualcuno è stato eliminato? Chi sono le new entry e quali gli esiti delle nomination?

Giuseppe Garibaldi torna in Casa

La puntata si apre con Alfonso Signorini che rassicura tutti sulle condizioni di Giuseppe Garibaldi, che durante la settimana aveva avuto un malore. "Ci ha fatto prendere un bello spavento venerdì notte quando si è sentito male ma è pronto a rientrare in Casa e a continuare la propria avventura. Tra poco sarà qui. In Casa non sanno che tornerà, non glielo comunicheremo ma arriverà a sorpresa", dice Signorini. E infatti poi è arrivata la sorpresa. Giuseppe è stato accolto con gioia da tutti.

Perla VS Beatrice

Niente di nuovo, il solito noioso scontro tra Perla e Beatrice. Perla subito fa alcune precisazioni nei confronti dell'attrice che l’aveva attaccata dicendo che non era seria e pensava solo alla carriera. “Io semplicemente parlavo di stare bene con me stessa, come tutte le donne dovrebbero fare. Per me vuol dire indipendenza”, assicura Perla.

L'incontro tra Perla e Mirko e l'inconveniente dell'uccello

Perla e Mirko hanno avuto una nuova possibilità d'incontrarsi. All'inizio, non appena Mirko mette piede nel loft, accade qualcosa di inaspettato. “Oddio un uccello”, l'esernazione improvvisa di Perla, che guarda verso l'alto. “C’è un uccello?”, domanda Signorini sorpreso. “Doveva succedere proprio mentre ci sono io?”, chiede Mirko. I due ex fidanzati parlano poi di loro stessi e si sbilanciano. "Mi rendo conto che quella che doveva cambiare ero io – dice Perla all'ex-. A oggi sto capendo la persona che sono, sto cercando di mettermi in gioco. Ho delle persone meravigliose in Casa che mi fanno capire veramente tanto. Se c’è posto per Mirko? Se dovessi basarmi su quello che sento io ti dico di sì, però ovviamente c’è una paura nell’affrontare il dopo, nel metabolizzare tante cose e capire se io ci riesco. Non posso permettermi di ripetere errori. Però vorrei sapere anche lui..”. Insomma, Perla cerca chiarezza e vorrebbe che Mirko si sbilanciasse. Ma evidenemente è ancora presto. Tuttavia gli occhi parlano.

Due new entry

Nella Casa di Cinecittà entrano due nuovi concorrenti: la showgirl e conduttrice degli anni ’90 Simona Tagli, al suo grande ritorno in tv, e Alessio Falsone, imprenditore e allenatore di calcio. Quest'ultimo sembra aver trovato subito una certa confidenza con Greta. Nascerà qualcosa?

Fiordaliso si ritira

Forse inaspettatamente, Fiordaliso ha deciso di lasciare il gioco. La nota cantante, infatti, ha ammesso di non riuscire più a continuare a restare in Casa. In lacrime ha detto: "Il difficile è rimanere rinchiusa, ho bisogno di aria, di vedere i miei figli, mia nipote, i miei fratellli. Non ce la faccio più, la giornata è molto pesante, mi diventa tutto insopportabile".

Le nomination (e lo scontro tra Signorini e Luzzi)

Oltre a Stefano - arrivato ultimo al televoto - queste sono state le nomination delle serate: Beatrice, Federico e Vittorio.

Giuseppe nomina Vittorio

Stefano nomina Giuseppe

Massimiliano nomina Beatrice

Beatrice nomina Massimiliano

Letizia nomina Beatrice

Sergio nomina Federico

Anita nomina Vittorio

Letizia Nomina Federico

Vittorio nomina Rosy Chin

Marco nomina Beatrice

Perla nomina Beatrice

Federico nomina Sergio

Paolo nomina Beatrice

Grecia nomina Beatrice

Rosy Chin nomina Beatrice

Durante la nomination, Beatrice ha preso la parola e si è lamentata con Signorini per il trattamento ricevuto nelle ultime settimane. Secondo l'attrice il conduttore e il suo gruppo autoriale starebbero facendo di tutto per farla uscire: "Sono piena, fate vedere solo alcune clip. Io credo di aver dato tanto al programma in questianni, ma se conintuiamo così vado via". Neanche a dirlo, il conduttore ha rimandato al mittente le accuse: "Ti ho sempre difesa, anche quando non avrei dovuto. Ma devo dirtelo: sei egoriferita. Spero ti sia arrivato almeno qualcosa di questo confronto. Abbiamo raggiunto un record: la nomination più lunga di sempre, ma ci tenevo".