GF, riassunto 30esima puntata: torna Beatrice, Rosy non pervenuta, Mirko s'infuria, nomination

Il 9 gennaio è iniziato già da più di un'ora quando la puntata del Grande Fratello, la prima del 2024, volge al termine. Una puntata ricca di dinamiche e colpi di scena: ecco tutto quello che è accaduto in modo semplice e sintetico.

Il ritorno di Beatrice Luzzi

Beatrice Luzzi, dopo essere uscita a causa del grave lutto che l'ha colpita, ha deciso di tornare nella Casa. Per l'attrice romana, dunque, continua il percorso nella Casa più spiata d'Italia. Ad anticiparlo era già stato il conduttore Alfonso Signorini, che si è anche lasciato andare ad una rivelazione.

Monia protagonista

Monia La Ferrera è stata poi protagonista di due momenti molto diversi tra loro: il primo riguardante l'amore - forse pronto a rinascere - con Massimiliano Varrese. Il secondo, invece, riguardante l'amore passato con l'ex marito, con il quale ha avuto due bimbe. Un amore che l'ha fatta soffrire e che ancora oggi la fa piangere. Dolore, tradimenti e bugie: ingredienti di un passato che Monia vuole lasciarsi alle spalle, non prima di avere avuto un confronto con la mamma, che non è riuscita a comprenderla fin da subito.

Lo scontro tra Stefano e Giuseppe

Stefano se la prende con Giuseppe per una frase su Massimiliano e il concorrente si difende: "Ho tanti amici gay". Da qui, il putiferio. Stefano non ci sta, cerca di far capire a Giuseppe che questa frase è ormai abusata e fuori luogo. Anita, per difendere Giuseppe, gli dà sostanzialmente del "sempliciotto". Un duro scontro che avrà ripercussioni anche sulle nomination.

Mirko contro Giuseppe

Mirko, al centro di studio, si arrabbia come non lo avevamo mai visto pria. C'è chi dice che sia dovuto ad una forte gelosia che prova nei confronti dell'ex Perla: "Mirko mi ha detto di prendermi cura di lei", cerca di difendersi il concorrente calabrese. Ma Mirko non ci sta e grida a gran voce: "A me non piace l'incoerenza. Tu mi hai detto che io sono invidioso perché tu stai lì (in Casa, ndr) e io fuori? Guarda, per come sta andando ultimamente, stare qui fuori è un premio. Ti dico la verità. Perla cerca affetto ma Giuseppe ci vede malizia".

Le nomination

in nomination ci sono Beatrice, Anita, Federico, Monia, Paola, Rosanna, Sergio e Stefano. Il concorrente meno votato sarà definitivamente eliminato durante la prossima puntata. Ah, qualcuno ha sentito parlare Rosy Chin? Totalmente non pervenuta.