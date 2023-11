Grande Fratello, Angelica rivede il fidanzato Riccardo ma non lo bacia: ecco perché

In alto il video con le dichiarazioni di Angelica a Jill

Durante la puntata del Grande Fratello andata in onda ieri 6 novembre, Angelica Beraldi ha potuto incontrare il fidanzato Riccardo, di cui spesso parla all'interno della Casa. Un incontro particolare, avvenuto poco dopo il salvataggio inaspettato della ragazza (mentre Giselda ha dovuto abbandonare il programma). "Calma, calma che non è facile neanche per me", ha detto Riccardo appena entrato in Casa. Poi ha affermato: "Prima cosa: esisto. Dov'è zia Fiorda? Esisto. Ti dico due cose: sono veramente fiero di te (ad Angelica, ndr), la mia famiglia, tutti quanti lo sono. Non ti stare ad avvelenare, hai un'anima pura e candida".

"Tu sei al di là di tutto questo - ha continuato -. Hai un rapporto perfetto con tutti, noi a casa ti seguiamo. Poi certo, si può migliorare, ti puoi esporre di più ma hai delle grandi fragilità dentro. Siamo qui per giocare e per migliorarci, io credo tanto in te. [..] Io non accetto la morale da chi ha fatto la tentatrice a Temptation Island, sarà una brava ragazza ma noi non c'entriamo con queste cose social". Poi lo stop freeze per Angelica, un lungo abbraccio con il suo Riccardo. Qualcuno piange. "Mi vuoi ancora bene?", ha detto lei guardandolo negli occhi e lui ha annuito. Signorini: "Ho spiegato al nostro pubblico che Angelica, proprio per te, ha lasciato la casa e la sua terra. Avete cambiato vita, vivete insieme. Le tue parole dimostrano grande maturità e sensibilità".

Perché Angelica non ha voluto baciare Riccardo

Bellissime parole e anche un abbraccio. Tuttavia, tra i due, neanche un bacio. Qualcuno lo ha notato. Come Jill Cooper, che in un secondo momento ha chiesto il motivo alla diretta interessata. Angelica ha spiegato: "Per me il bacio non era importante. Per me era importante la nostra connessione di cervelli, capito? Lui mi ha molto rassicurato, mi ha cambiato tutto. Mi ha dato una carica incredibile e una sicurezza.. capisce benissimo tutte le situazioni che ci sono qui". Quindi ancora sul bacio, ha concluso dicendo: "Lo so che è strana questa cosa, però non lo so.. siamo una coppia così. In pubblico mai, non avevo neanche bisogno di baciarlo in quel momento".