GF, Rita Dalla Chiesa contro Perla: "Pessimi messaggi". E difende Beatrice

Martedì 23 gennaio, sono quasi le 22:30 e su Canale 5 va in onda il Grande Fratello, il reality condotto da Alfonso Signorini e con Cesara Buonamici opinionista. A intrattenere i telespettatori - 2.508.00 telespettatori, pari al 19% di share - inizialmente ci sono Perla Vatiero e Beatrice Luzzi. Tra le due non scorre buon sangue. Specialmente negli ultimi tempi, da quando l'ex fidanzata di Mirko Brunetti si è iniziata a togliere qualche sassolino dalla scarpa. "Sassolino", per utilizzare un eufemismo.

Le due concorrenti vengono chiamate in stanza super-led e si scontrano. Se ne dicono di cotte e di crude e, tra i tanti utenti che commentano su Twitter (o X), c'è anche Rita Dalla Chiesa, conduttrice nonché deputata dalla Repubblica Italian. "Pessimi messaggi che stanno arrivando da una ragazzina stasera al Grande Fratelloi. E il mio zapping si ferma qui. Comunque sempre dalla parte di Beatrice Luzzi", ha scritto lei.

Cos'è accaduto dopo la puntata: le parole di Perla

Effettivamente lo scontro è stato piuttosto pesante, nonostante i motivi fossero in realtà futili. Sostanzialmente Beatrice ha attaccato Perla dicendole che ha degli "atteggiamenti da boss", che in casa si adopera poco per i lavori domestici e che è individualista. Perla, invece, ha replicato rimandando le accuse al mittente.

Le polemiche sono continuate anche dopo la serata. In camera da letto, Perla ha detto: "È una cosa folle che lei vada ad evidenziare alcune cose."Quando si parla di gruppo, stai sicuro che tu, Vittorio, sei l'unico che l'appoggia in tutto e per tutto. Se lei perdesse te come punto di riferimento.. Io dico che alcune cose così quotidiane io non le direi pur di aggrapparmi a qualcosa e di attaccare quella persona. A me dispiace tirarti in ballo, non ho nulla contro di te (Vittorio, ndr), però l'ho dovuto fare per far capire: 'Fai più bella figura a stare zitta'".