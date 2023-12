GF, Beatrice rivela: "Avevo chiesto una cosa ma gli autori hanno deciso altro"

Durante la serata di ieri, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello (2.037.000 telespettatori, pari al 15,6% di share). Il realty - condotto da Alfonso Signorini e con Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli in studio - ha visto rientrare Beatrice Luzzi, che nei giorni scorsi era uscita dalla Casa a causa di un delicato motivo personale. Fin qui nulla di nuovo. Quello che in molti potrebbero non sapere, invece, è cosa ha detto l'attrice romana a Vittorio riguardo al proprio rientro del programma. Cos'ha dichiarato?

La rivelazione di Beatrice: cosa le avrebbero detto di fare gli autori

Beatrice e Vittorio si trovavano in camera da letto a parlare. Ad un certo punto l'attrice ha affermato: "Io avevo chiesto di entrare dopo pranzo, in privato, così ci facevamo un sacco di abbracci". Il modello allora: "Un po' in sordina". Luzzi ha annuito e poi ha rivelato: "Sì, più vera. E loro (gli autori probabilmente, ndr) mi hanno detto 'No, devi entrare in prima serata'".

Dunque Luzzi avrebbe desiderato entrare con più calma, in una situazione meno d'impatto. Invece il programma ha scelto di farla entrare in prima serata, probabilmente per far aumentare gli ascolti (questo pensa qualcuno sui social). Una scelta, onestamente, più che comprensibile, vista la grande popolarità di cui gode Luzzi.

La reazione del web

Come hanno reagito i fan del programma a questa clip che sta girando su Twitter (o X)? Non benissimo. "Senza la Luzzi questo programma purtroppo non va avanti..", "Ha fatto lo share più basso di sempre", "Si è visto il 15% di share". E ancora: "15,6% di share, pensa senza di lei. Devono chiudere", "15% ahahaha grande share". Insomma, "complimentoni" per il programma e per la Luzzi. Ma forse i telespettatori ignorano un fatto molto importante: il reality si è scontrato contro la finale di Ballando con Le Stelle, amatissimo programma, condotto magistralmente da Milly Carlucci. La finale di ieri, non a caso, ha registrato dati auditel molto buoni.