Grande Fratello, spunta il fuorionda di Mirko su Greta: ecco il video

Da quando è entrato nella casa più spiata d'Italia, inevitabilmente, c'è stato un gran parlare. Di lui, della fidanzata, della ex. Ovviamente si tratta di Mirko Brunetti, concorrente del Grande Fratello per l'edizione condotta da Alfonso Signorini e con Cesara Buonamici opinionista. Questa volta se ne parla per via di alcune sue frasi proprio su Greta Rossetti. Cosa ha detto?

Le parole di Mirko al GF

Infatti di recente il ragazzo si è lasciato andare ad uno sfogo su Greta. Durante la scorsa puntata - quella di lunedì 20 novembre - Alfonso Signorini ha parlato con Mirko, mettendolo al corrente di alcuni fatti che lo riguardano. "Mirko e Perla si staranno chiedendo che fine abbia fatto Greta", ha detto Signorini. "Da quando Perla è entrara nella Casa, Greta è entrata in silenzio social. L'unica cosa che Greta ha fatto ieri, sarà un caso?, è stato quello di mettere "like" ad un post contro Mirko". Nella fattispecie si tratta di un post in cui c'era scritto: "Mandatelo a ca**re, fa il piacione con chiunque".

Mirko allora: "Entro in silenzio stampa anche io". Perla: "Non penso che Mirko con me debba fare il piacione. Penso che siamo proprio oltre". Il gieffino di nuovo: "Permettimi una cosa Alfonso: divertirsi e scherzare, senza oltrepassare il limite, non significa fare il piacione ma essere un ragazzo di 26 anni". Fin qui nulla di nuovo. Quello che si potrebbe non sapere, invece, è ciò che è accaduto dopo, ovvero quando i ragazzi non erano inquadrati, ma comunque continuava la diretta sul canale 55. "Mi mandasse a cag**re, io non supplico nessuno", afferma il ragazzo. Perla allora: "Vabbè non dire così". Cosa potrebbe accadere nei prossimi giorni? C'è da scommettere che se ne tornerà a parlare durante la puntata in prima serata prevista per il prossimo lunedì.