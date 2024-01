GF, Rosanna Fratello replica a Ornella Vanoni: il video

La replica di Rosanna Fratello

È quasi mezzanotte quando al Grande Fratello va in onda un siparietto inaspettato. Alfonso Signorini, infatti, chiama al centro dello studio Rosanna Fratello, ormai ex concorrente del reality. Il presentatore afferma: "È successa qualsiasi cosa. Ieri la Vanoni era ospite di Fabio Fazio e ha detto di quelle cose su Rosanna Fratello. Tra l'altro per me Ornella è stupenda, mi sta simpaticissima.." e fa leggere qualche titolo di giornale. Poi spiega ancora: "Praticamente la Vanoni ha detto che il suo agente aveva detto 'anche se mi lasci io ho Rosanna Fratello. Ah Rosanna Fratello? Ha fatto solo una canzone in vita sua'".

Allora Fratello ha deciso di replicare in diretta su Canale 5: “Deve sapere che ne ho fatte tante. Come T’Amo T’Amo, la conscono anche i giovani. Basta dai, mi fai sorridere Ornella". Quando Signorini le chiede qualche informazione in più, Fratello spiega: "Eravamo nella stessa casa discografica. Io ero più giovane.. lei ha 20 anni più di me, quasi. Siamo sulla strada dell’arrivo no?”. Fiordaliso, coinvolta dal conduttore, dice: “Io non c’entro niente, a me piacciono tutte e due. Ornella è simpaticcisima”. Rosanna di nuovo: “Basta.. io ero una giovane emergente, avrei preferito che lei mi avesse dato dei consigli. Invece non mi ha mai filato. Sai Alfonso, lei era un po’ arrabbiata anche per le canzoni che faceva, della mala, io invece ero una ragazza che cominciava, mi rivolgevo al pubblico popolare". Infine conclude: "Dopo tanti anni, io Ornella ti voglio bene, per cui “. Fiordaliso ci tiene a precisare: "Lasciatemene fuori".

Rosanna Fratello a Ornella Vanoni: "Regina cattiva"

Già nei giorni scorsi Fratello aveva commentato l'episodio via social: "Cara Ornella, ho sentito il tuo intervento di stasera su di me a `Che Tempo Che Fa´. Quante ne hai dette. "Ti ricordo che non ho cantato solo `Sono una donna, non sono una santa´. Il mio pubblico sa che ho avuto la fortuna di avere una lunga carriera, ricca di soddisfazioni, tra canzoni e cinema. Tu hai avuto una grande opportunità con Strehler, io come protagonista femminile in `Sacco e Vanzetti´, diretto dal grande Giuliano Montaldo, un film che ha girato il mondo. Io avevo solo 20 anni quando eravamo nella stessa casa discografica, tu quasi il doppio". Infine ha concluso: "Avresti potuto darmi qualche buon consiglio e, perché no, diventare una mia amica e invece sei sempre stata come la regina cattiva, quella di Biancaneve!".