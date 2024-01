GF, Rosanna Fratello subito dopo l'eliminazione: il gesto

Era entrata in sordina, quasi la sua presenza non veniva avvertita da compagni e telespettatori. Poi, all'improvviso, era entrata nei cuori di tutti. Si tratta di Rosanna Fratello, la nota cantante e attrice che è stata eliminata dal Grande Fratello durante la puntata di ieri 15 gennaio. Il televoto era affollato e Rosanna non ce l'ha fatta, ha dovuto abbandonare la Casa. Come ha reagito?

La risposta si trova velocemente nelle Instagram stories del programma. Sul profilo ufficiale del GF - quello seguito da 1.6 milioni di follower - Rosanna Fratello ha esordito dicendo: "Sono felice di essere uscita, è giusto che sia uscita io perché sono entrata con l'idea di sostenere i giovani". "Certo, mi sono dovuta un po' barcamenare perché probabilmente non sono abituata ai loro ritmi - ha detto Fratello -. Però devo dire che ho trovato delle persone speciali, quasi tutti. Sono davvero felice di andare a casa, stringere mia figlia, i miei nipoti e guardare il Grande Fratello".

Infine ha concluso: "Sicuramente vincerà chi penso io, ma non ve lo dico. Ciao a tutti, seguitemi sui social perché voglio restare in contatto con voi", poi ha intonato la canzone che tanto ha fatto parlare ieri anche in puntata. Il motivo? Il testo "osè".

Le rivelazioni piccanti di Rosanna: "Da quanto non faccio l'amore"

Durante la puntata di ieri, Rosanna è apparsa piuttosto allegra e vivace, tanto che lei stessa ha detto di non riuscire a riconoscersi. Mentre solitamente è silenziosa e pacata, all'improvviso ha movimento le dinamiche. Non con i soliti litigi - il più delle volte superflui e noiosi - bensì con alcune rivelazioni "piccanti". Insieme a Fiordaliso, infatti, si è lasciata andare ad alcune rivelazioni riguardanti il passato sentimentale: "Da quanto non fai l'amore? Io 15 anni", ha detto Fiordaliso. Quindi la collega ha fatto capire che lei e il marito hanno ancora rapporti sessuali. "Quante volte a settimana?", ha insistito l'inteprete di "Non voglio mica la luna", ma Fratello ha preferito non scendere nei dettagli.