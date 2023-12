GF, lite tra Rosy e Rosanna: "La cinese voleva tirarmi la ciabatta", "Follia"

Rosanna Fratello show al programma condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. La cantante e attrice, classe 1951, di recente è stata la protagonista di un'accesa discussione con Rosy Chin. Quello che è accaduto lo si evince chiaramente da alcuni video che stanno girando su Twitter (o X) e da alcune dichiarazioni riportate da Biccy.

Fratello si trovava con Maddaloni nel salotto della Casa di Cinettà, dicendo: "Tu che sei napoletano.. capiscimi a me". Maddaloni è confuso, chiede spiegagazioni. Allora lei: "La ciabatta che mi voleva tirare. Chi? La cinese". "Ah, quando si è tolta la scarpa? Era rivolto a te? Non credo", dice lo sportivo. Ma Rosanna Fratello è convinta. La "cinese" (ovvero Rosy Chin) gliela voleva lanciare addosso. "Stava facendo la sensuale con Letizia. Tu dici, veramente? Io ero con la testa a casa, seduto lì, pensando. Mi hai visto come stavo? Non credo che lei si permetterebbe di fare una cosa del genere", replica Maddaloni prendendo le distanze dalle dichiarazioni di Rosanna.

Lei, però, non ha dubbi: "Tu le hai fatto un cenno. Comunque io ho le spalle larghe, non ha importanza. Sono una donna di 70 anni, sono una persona educata". "A me dispiace molto, moltissimo. Si fa un po' di comunella - continua Fratello parlando con gli altri concorrenti -. Non voglio parlare. Nulla. Tranquilli, sto benissimo".

La reazione di Rosy alle parole di Rosanna

Quando Rosy Chin ha scoperto tutto, si è molto infastidita. “Ma cosa stai dicendo? Rosanna, mi fa male che tu pensi che io possa lanciarti dietro una scarpa. Questa è una tua paranoia. Non è vero nulla. Da una donna grande come te non mi piace sentire ‘la cinese’ in senso dispregiativo e mi infastidisce. Ma poi la cinese? Ho il tuo stesso nome. Mi sono tolta le scarpe per ballare, mica per lanciartele. Mi sembra follia“. Anche Anita Olivieri è intervenuta: “Il suo nome lo conosci benissimo. Se Bea ti chiama ‘quella’ tu lo fai con altri? Guarda che con il tono che hai usato è tutto discriminatorio. Noi abbiamo altro da fare che sparlare di te“.

Nonostante le numerose rassicurazioni da parte dei compagni, Rosanna non sembra voler cambiare il proprio pensiero, chiede scusa per aver frainteso il gesto della compagna e per la sua reazione, ma rimane certa del suo pensiero. Come evolverà il confronto tra gli inquilini? Riusciranno a trovare un punto d'incontro? Chi vivrà, vedrà.