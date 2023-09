Grande Fratello, Rosy Chin a Giselda Torresan: "Tu sei furba, non fare la finta tonta con me". Lei reagisce così

Nel video in alto, Giselda e Rosy Chin

Mancano ormai poche ore all'inizio della nuova puntata del Grande Fratello, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini e con Cesara Buonamici opinionista. Sono trascorse due settimane dall'inizio e ormai le prime dinamiche sono entrate nel vivo. E anche le prime amicizie e antipatie. I concorrenti, fatta eccezione per i primi giorni in cui sembravano vivere un idillio, hanno cominciato ad improntare ognuno la propria strategia. D'altronde il GF è un gioco e va considerato come tale. Complici alcuni escamotage suggeriti dagli autori, i gieffini hanno iniziato ad uscire allo scoperto, rivelando pregi e difetti. Di se stessi e degli altri. È il caso di Rosy Chin e Giselda torresan.

In giardino, sedute una accanto all'altro, hanno espresso il proprio parare reciprocamente. Rosy, in particolare, si è lasciata andare ad una frase piccata. I fatti. "Vieni qua, facciamo la nostra classifica", ha esordito la chef. "Dimmi delle qualità di Giselda, però sincera, non voglio che fingi, che devi fare la monella, la svampita finta. La finta tonta con me no", ha aggiunto. Quindi la compagna di gioco ha risposto: "Sorridente, positiva, troppo buona, ingenua e dolce". "Ora te lo dico io le tue", ha ribattuto Rosy. Quindi il carico da novanta: "Sei furba. Sei molto furba. Ti mostri agli altri come 'va bene così' e poi ti mostri in un altro modo". In seguito, forse rendendosi conto di essere stata molto (troppo?) diretta, ha aggiunto: "Furba nel senso di intelligente eh, non perché sei furba in modo cattivo".