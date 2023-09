Gf, Rosy Chin scivola nel trash: "È questione di anatomia". E parla delle dimensioni dei cinesi

La produzione del Grande Fratello sta provando a fare pulizia del trash, eppure già accadono alcuni episodi che imbarazzano gli autori. Non solo il gesto fatto in diretta da un collega di Giselda, che ha mimato un rapporto orale durante un collegamento. Adesso anche la concorrente itali Cinese Rosy Chin si lascia andare ad alcune dichiarazioni nel merito dell'intimità della popolazione cinese.

Tutto parte da un momento di confidenze. Rosy Chin stava avendo una chiacchierata coi coinquilini in cui spiegava di aver avuto figli con uomini italiani, quando ha detto qualcosa di troppo. "Ho tre figli, il più grande ha 15 anni, il secondo 12 e il terzo 9", diceva. "I primi due li ho fatti col mio primo marito, il terzo con il mio secondo che sta con me da dieci anni. Prima di innamorarsi di me si è innamorato dei miei primi due figli e se non si fosse innamorato di loro che all’epoca erano piccolissimi, probabilmente io non mi sarei innamorata di lui"

Quindi il discorso si è fatto più intimo. "Devo dire una cosa antipatica sui cinesi ma non la dico", ha proseguito. "Ma non è antipatica, ma avete presente i cliché su noi? Tipo ‘non ho mai visto un cinese in ospedale’, ‘non ho mai visto un cinese al cimitero’, ‘non ho mai visto una italiana con un cinese’, ma questa è vera. Avete mai visto una donna europea con un cinese uomo? No. Ma il contrario sì, donne cinesi che stanno con uomini europei". A questo punto la 37enne ha utilizzato la metafora del cactus per parlare evidentemente di qualcosa di spinoso: "Io non ho visto un’enciclopedia di quelle cose… di cactus, ma quei pochi cactus che ho visto vi posso dire che è scientificamente comprovato che (noi cinesi, ndr) non è che siamo… È una questione di biologia, com’è che si dice… di anatomia. Come è vero che i ragazzi di colore…", ha continuato. E, a questo punto, la regia ha staccato l'inquadratura.

In una qualsiasi altra edizione del Grande Fratello, questo episodio sarebbe stato sicuramente preso e riportato in diretta, al fine di scherzarci su, proprio giocando sugli eccessi che si sarebbero creati. Ma quest'anno la linea è quella di tenere morigeratezza ed è probabile che tutto cadrà nel dimenticatoio al fine di non esser tacciati di volgarità.